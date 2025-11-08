Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Com reforços de peso, Bahia anuncia relacionados de olho no Inter

Tricolor visita o Colorado neste sábado, 8, às 18h30, no Beira-Rio

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

08/11/2025 - 16:08 h
Tricolor encara o Internacional neste sábado, 8
Tricolor encara o Internacional neste sábado, 8 -

O Bahia divulgou, na tarde deste sábado, 8, a lista de relacionados do técnico Rogério Ceni para o duelo contra o Internacional, logo mais às 18h30, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão.

A principal novidade é o retorno do volante Caio Alexandre após quase três meses se recuperando de lesão na coxa direita. O camisa 19 esteve em campo pela última vez no último triunfo fora de casa do Tricolor, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em 16 de agosto.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A outra boa notícia fica por conta do zagueiro Ramos Mingo, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético-MG.

Leia Também:

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja
De volta! Caio Alexandre reforça o Bahia após quase três meses
De Ávine a Petković: ídolos de Bahia e Vitória inspiram nomes de bebês

Confira a lista:

  • Danilo Fernandes, João Paulo e Ronaldo
  • Iago Borduchi, Luciano Juba, Santi Arias e Zé Guilherme
  • David Duarte, Ramos Mingo, Luiz Gustavo
  • Acevedo, Cauly, Erick, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Vitinho, Michel Araujo, Rezende e Rodrigo Nestor
  • Erick Pulga, Ademir, Tiago e Willian José

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia caio alexandre Internacional x Bahia Ramos Mingo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tricolor encara o Internacional neste sábado, 8
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Tricolor encara o Internacional neste sábado, 8
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Tricolor encara o Internacional neste sábado, 8
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Tricolor encara o Internacional neste sábado, 8
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

x