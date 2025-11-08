ESPORTES
Com reforços de peso, Bahia anuncia relacionados de olho no Inter
Tricolor visita o Colorado neste sábado, 8, às 18h30, no Beira-Rio
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia divulgou, na tarde deste sábado, 8, a lista de relacionados do técnico Rogério Ceni para o duelo contra o Internacional, logo mais às 18h30, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão.
A principal novidade é o retorno do volante Caio Alexandre após quase três meses se recuperando de lesão na coxa direita. O camisa 19 esteve em campo pela última vez no último triunfo fora de casa do Tricolor, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em 16 de agosto.
A outra boa notícia fica por conta do zagueiro Ramos Mingo, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o Atlético-MG.
Confira a lista:
- Danilo Fernandes, João Paulo e Ronaldo
- Iago Borduchi, Luciano Juba, Santi Arias e Zé Guilherme
- David Duarte, Ramos Mingo, Luiz Gustavo
- Acevedo, Cauly, Erick, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Vitinho, Michel Araujo, Rezende e Rodrigo Nestor
- Erick Pulga, Ademir, Tiago e Willian José
