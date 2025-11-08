Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REFORÇO

De volta! Caio Alexandre reforça o Bahia após quase três meses

Recuperado de lesão, o meio-campista está à disposição de Rogério Ceni para o duelo contra o Internacional

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

08/11/2025 - 13:25 h | Atualizada em 08/11/2025 - 15:51
Caio Alexandre e Rogério Ceni
Caio Alexandre e Rogério Ceni -

O meio-campista Caio Alexandre estará à disposição do Bahia para o jogo de logo mais, contra o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 18h30.

Para o duelo, válido pela trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni poderá contar com o camisa 19 tricolor após quase três meses de ausência, desde a lesão sofrida contra o Ceará, na semifinal da Copa do Nordeste.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante a semana, Caio Alexandre voltou a treinar com o elenco tricolor e viajou com a delegação para a sequência de dois jogos fora de casa, havendo expectativa para seu retorno à lista de relacionados justamente contra o Internacional — expectativa essa que se concretizou.

Anúncio do retorno de Caio Alexandre
Anúncio do retorno de Caio Alexandre | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Apesar de estar à disposição, o meio-campista deverá, caso entre em campo, ter minutos limitados, a fim de evitar uma possível relesão — preocupação crescente no Departamento Médico do Bahia em 2025.

Leia Também:

De Ávine a Petković: ídolos de Bahia e Vitória inspiram nomes de bebês
Rodrigo Nestor se declara ao Bahia após ser adquirido em definitivo
Neymar constrói aeroporto particular de luxo em condomínio

Com o retorno de Caio Alexandre, o Bahia enfrenta o Internacional buscando alcançar um feito histórico no Brasileirão e, além disso, evitar qualquer chance de deixar o G-6 da Série A ao final da rodada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão brasileirão série a caio alexandre esportes internacional Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caio Alexandre e Rogério Ceni
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Caio Alexandre e Rogério Ceni
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Caio Alexandre e Rogério Ceni
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Caio Alexandre e Rogério Ceni
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x