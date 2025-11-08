De volta! Caio Alexandre reforça o Bahia após quase três meses

Caio Alexandre e Rogério Ceni - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O meio-campista Caio Alexandre estará à disposição do Bahia para o jogo de logo mais, contra o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 18h30.



Para o duelo, válido pela trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni poderá contar com o camisa 19 tricolor após quase três meses de ausência, desde a lesão sofrida contra o Ceará, na semifinal da Copa do Nordeste.

Durante a semana, Caio Alexandre voltou a treinar com o elenco tricolor e viajou com a delegação para a sequência de dois jogos fora de casa, havendo expectativa para seu retorno à lista de relacionados justamente contra o Internacional — expectativa essa que se concretizou.

Anúncio do retorno de Caio Alexandre | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Apesar de estar à disposição, o meio-campista deverá, caso entre em campo, ter minutos limitados, a fim de evitar uma possível relesão — preocupação crescente no Departamento Médico do Bahia em 2025.

Com o retorno de Caio Alexandre, o Bahia enfrenta o Internacional buscando alcançar um feito histórico no Brasileirão e, além disso, evitar qualquer chance de deixar o G-6 da Série A ao final da rodada.