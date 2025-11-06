Menu
ESPORTES
REFORÇOS IMPORTANTES!

Bahia pode ter Caio Alexandre contra o Internacional; Mingo retorna

Meio-campista viajou com o elenco e vive expectativa de retorno, enquanto o zagueiro volta após suspensão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

06/11/2025 - 10:25 h
Caio Alexandre treina e pode reforçar Bahia contra o Internacional
Caio Alexandre treina e pode reforçar Bahia contra o Internacional -

Após mais uma frustrante — e polêmica — derrota fora de casa, o Bahia segue rumo a Porto Alegre para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, em busca de quebrar a estigma de “mau visitante”.

Para o duelo válido pela trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni contará com o retorno de Ramos Mingo, que cumpriu suspensão automática diante do Atlético-MG. No entanto, a principal novidade é o possível retorno de Caio Alexandre.

Após quase três meses afastado por lesão, o meio-campista tem grandes chances de voltar a ficar à disposição do Tricolor. Na semana passada, o camisa 19 iniciou a fase de transição física e, nesta terça-feira, 5, participou parcialmente do treino com o grupo.

Caio Alexandre viajou com a delegação do Bahia para a sequência de jogos fora de casa, iniciada na quarta-feira, 5, na derrota para o Atlético-MG, e que seguirá até o próximo sábado, 8, quando o Esquadrão enfrenta o Internacional, às 18h30.

Ainda sem condições de jogo diante do Atlético-MG, o meio-campista realizou atividades na Toca da Raposa II, centro de treinamento do Cruzeiro, na tarde desta quarta-feira, enquanto o restante do elenco tricolor se preparava para a partida.

