Expulsão de Gonzalo Plata expõe incoerência do VAR em jogo do Bahia

Falta de critério da arbitragem é exposta por Rogério Ceni - Foto: Reprodução | Premiere

A falta de critério da arbitragem foi amplamente destacada por Rogério Ceni após a derrota do Bahia por 3 a 0 para o Atlético-MG nesta quarta-feira, 5. Após a não expulsão do zagueiro Júnior Alonso em entrada perigosa no tornozelo de Michel Araújo, o atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, recebeu o cartão vermelho em lance quase idêntico durante o empate em 2 a 2 diante do São Paulo.

Cartão VERMELHO para Gonzalo Plata, do Flamengo.



pic.twitter.com/R7iPjtpsEZ — Diário de Torcedor (@DiarioGols) November 6, 2025

Em entrevista coletiva, Ceni detonou os árbitros por supostamente "compensar" os erros que cometem em partidas nos jogos seguintes, falhando novamente, mas a favor do time que foi prejudicado anteriormente.

No último domingo, o Atlético-MG empatou em 0 a 0 contra o Internacional, mas a polêmica expulsão do zagueiro Vitor Hugo chamou a atenção. O cartão vermelho aplicado erroneamente, segundo Rogério, foi motivo da arbitragem optar por beneficiar o Galo diante do Bahia nesta quarta-feira.

O árbitro, com auxílio do VAR, aplicou o cartão vermelho e expulsou o Vitor Hugo, do Atlético-MG. pic.twitter.com/iJcqrWJD7M — Papo de Boleiros 🇧🇷 (@_papoboleiros) November 2, 2025

Com o resultado, o Bahia estacionou na quinta colocação e viu o Botafogo diminuir a distância para apenas um ponto após a vitória sobre o Vasco. O Tricolor volta a campo no próximo sábado, 8, às 18h30, contra o Internacional, no Beira-Rio.