HOME > ESPORTES
POLÊMICA

Expulsão de Gonzalo Plata expõe incoerência do VAR em jogo do Bahia

Lance idêntico ao de Júnior Alonso contra o Bahia reacende debate sobre critérios da arbitragem

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

06/11/2025 - 0:07 h
Falta de critério da arbitragem é exposta por Rogério Ceni
Falta de critério da arbitragem é exposta por Rogério Ceni -

A falta de critério da arbitragem foi amplamente destacada por Rogério Ceni após a derrota do Bahia por 3 a 0 para o Atlético-MG nesta quarta-feira, 5. Após a não expulsão do zagueiro Júnior Alonso em entrada perigosa no tornozelo de Michel Araújo, o atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, recebeu o cartão vermelho em lance quase idêntico durante o empate em 2 a 2 diante do São Paulo.

Em entrevista coletiva, Ceni detonou os árbitros por supostamente "compensar" os erros que cometem em partidas nos jogos seguintes, falhando novamente, mas a favor do time que foi prejudicado anteriormente.

No último domingo, o Atlético-MG empatou em 0 a 0 contra o Internacional, mas a polêmica expulsão do zagueiro Vitor Hugo chamou a atenção. O cartão vermelho aplicado erroneamente, segundo Rogério, foi motivo da arbitragem optar por beneficiar o Galo diante do Bahia nesta quarta-feira.

Com o resultado, o Bahia estacionou na quinta colocação e viu o Botafogo diminuir a distância para apenas um ponto após a vitória sobre o Vasco. O Tricolor volta a campo no próximo sábado, 8, às 18h30, contra o Internacional, no Beira-Rio.

Tags:

Bahia Brasileirão 2025

