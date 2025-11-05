Bahia: Rogério Ceni detona árbitros e denuncia “compensação” de erros

Rogério Ceni em campo pelo Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O técnico Rogério Ceni não poupou críticas à arbitragem após a derrota do Bahia por 3 a 0 para o Atlético-MG, nesta quarta-feira, 5, na Arena MRV. O treinador se revoltou com a não expulsão de Júnior Alonso, que, logo aos 30 segundos de jogo, acertou o tornozelo de Michel Araujo com a sola da chuteira, lance que sequer resultou em cartão amarelo.

Na coletiva pós-jogo, Ceni destacou que o duelo ficou marcado por mais um erro de arbitragem, relembrou uma expulsão recente do zagueiro Vitor Hugo, em jogo do Galo contra o Internacional — que ele destaca como "injusta" — e questionou a postura dos árbitros, que, segundo ele, costuma "compensar" suas falhas em jogos seguintes.

“Eu poderia fazer uma análise técnica do jogo, principalmente enquanto esteve em 11 contra 11, mas esse jogo começa em Internacional x Atlético-MG, quando o Vitor Hugo, injustamente, foi expulso. O futebol brasileiro não tem árbitros ruins, não. O Davi Lacerda deixou o jogo correr, como se fosse uma arbitragem europeia. Mas com 30 segundos tem um lance mais claro que esse para expulsão? Não vai acontecer”, disparou o comandante.

O rosto do VAR tem que ser apresentado para todos eles. Porque se não, é só a gente que sofre pressão Rogério Ceni

“Mas o senhor Rafael Traci, que fica escondido lá em cima, teve a coragem de chamar o lance de um expulsão subjetiva do Kanu, que não sabemos se o jogador iria encontrar a bola no ponto futuro. Esse senhor resolveu o jogo no jogo de hoje. Nós vamos ficar aqui e o futebol brasileiro vai continuar da mesma maneira. Eu só me pergunto se o árbitro, que viu o pisão rasgando a canela do Michel, ele vai para casa e vai acontecer o que? ”, completou.

Assista o lance:

🚨 Bahia reclama dessa entrada de Júnior Alonso em Michel Araújo.



O árbitro não deu nem amarelo.



Opiniões? 🫵 pic.twitter.com/ZpaUzX2e5h — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) November 5, 2025

Com o revés, o Bahia permaneceu estacionado na tabela, enquanto o Botafogo venceu e encostou na pontuação. Ceni também projetou a sequência da competição, lamentando o impacto direto das decisões de arbitragem.

"Nós perdemos jogo, o Botafogo ganhou, encostou e o Fluminense joga amanhã com o Mirassol. Mas com esse senhor vai fazer o que? O que vai ser feito com ele? Nem sequer deu um cartão amarelo. O VAR não teve a coragem porque o jogo era aqui, e o Atlético teve um jogador expulso no jogo contra o Internacional, e hoje eles vêm aqui para fazer o serviço que fizeram. Como ele vai explicar por que ele não chamou para o árbitro ver o lance. Sabe o que vai acontecer? Nada. No próximo nós vamos fazer tudo de acordo com quem foi prejudicado... Esse é o futebol brasileiro", concluiu.