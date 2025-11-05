Bahia 'desaba' após expulsão e é atropelado pelo Atlético-MG

Cauly em campo pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia criou boas chances no início e até se defendeu bem, mas viu uma expulsão ser fatal e, com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, amargou mais uma derrota fora de casa contra o Atlético-MG, por 3 a 0, nesta quarta-feira, 5. O Tricolor viu o Galo crescer após a vantagem numérica e sofreu gols de Hulk, Igor Gomes e até de Biel — fazendo valer a lei do ex.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço estacionou na quinta colocação e viu a distância em relação ao sexto lugar diminuir para apenas um ponto após a vitória do Botafogo sobre o Vasco. A derrota vexatória é a maior desde a goleada sofrida para o Mirassol, em agosto.

O Bahia volta a campo no próximo sábado, 8, às 18h30, contra o Internacional, mais uma vez fora de casa, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Galo, por outro lado, subiu para a 11ª colocação e se afastou da zona de rebaixamento, chegando aos 40 pontos.

Jogadores em campo pelo Bahia | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O duelo também marca a quinta derrota consecutiva do Tricolor atuando como visitante e, a cada rodada, vê o último triunfo fora de casa ficar ainda mais longe, já que venceu pela última vez há quase três meses — no dia 16 de agosto, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

O JOGO

O Tricolor começou bem e por pouco não abriu o placar nos intensos primeiros 15 minutos, mas viu o desempenho cair e apenas se defendeu até ver o zagueiro Kanu ser expulso após parar um ataque promissor do Galo ao puxar a camisa de Bernard, logo no seu retorno aos gramados após mais de cinco meses afastado por lesão. A derrota, inclusive, foi a primeira do defensor enquanto esteve em campo nesta temporada.

Se já estava difícil contra-atacar na igualdade numérica — com o trio Cauly, Ademir e Tiago — ficou ainda mais complicado com um jogador a menos, mesmo com a entrada de Erick Pulga. A inferioridade numérica deixou a defesa exposta — mesmo com as entradas dos defensores Rezende e Iago Borduchi — e a porteira abriu com Hulk balançando a rede aos 21 minutos.

O meia Igor Gomes marcou um golaço de falta após acertar o ângulo do goleiro Ronaldo nove minutos depois e, no lance seguinte, o ex-Bahia Biel recebeu lançamento de Rony em contra-ataque e toca por debaixo das pernas do goleiro Tricolor. O Esquadrão até tentou criar oportunidades, mas não conseguiu renascer na partida em meio às dificuldades.

FICHA TÉCNICA

Atlético Mineiro 3x0 Bahia

Campeonato Brasileiro - 32ª rodada

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Data: 05/11/2025

Horário: 20h

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Premiere (Pay-per-view)

Cartões amarelos: Bernard, Ruan (Atlético); Ronaldo, Tiago (Bahia)

Cartão vermelho: Kanu (Bahia)

Gols: Hulk, Igor Gomes e Biel (Atlético)

Bahia: Ronaldo, Santi Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Iago Borduchi), Cauly (Rezende) e Michel Araújo (Erick); Ademir (Pulga) e Tiago (Willian José). Técnico: Rogério Ceni.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Ruan, Alonso e Arana; Franco, Alexsander (Nathanael), Scarpa (Igor Gomes) e Bernard (Biel Teixeira); Dudu (Rony) e Hulk. Técnico: Sampaoli