HOME > ESPORTES
"PAGOU CARO"

Erick perde a paciência após derrota do Bahia: "Cansado de desculpas"

Tricolor amargou mais uma derrota fora de casa no Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

05/11/2025 - 22:12 h
Erick em campo pelo Bahia
Erick em campo pelo Bahia -

O meio-campista Erick viu o Bahia "pagar caro por não aproveitar as oportunidades" na derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG. Após mais um revés como visitante, o volante desabafou sobre o desempenho da equipe fora de casa e revelou estar, assim como os torcedores, "cansado de desculpas" pelas atuações "tão ruins" distante da Arena Fonte Nova.

"Nós viemos determinados a somar pontos fora de casa, um primeiro tempo muito competitivo. Vale ressaltar a entrega, o nosso time jogou e tivemos oportunidades. Eu acho que em alguns momentos a gente paga caro por não aproveitar as oportunidades, como o grupo, não individualizando nenhuma reponsabilidade", disse o jogador.

O revés também representa o quinto consecutivo do Bahia como visitante no Brasileirão. A equipe ocupa apenas a 14ª colocação em jogos fora de casa — somando apenas 13 dos 52 pontos conquistados ao todo.

Leia Também:

Bahia 'desaba' após expulsão e é atropelado pelo Atlético-MG
Sem titular, Bahia divulga relacionados para enfrentar o Atlético-MG
Convocação de Luciano Juba para a seleção é aprovada por herói do Penta

"Mas no segundo tempo, a gente já começou desligado, sem o mesmo ímpeto do primeiro e acabamos pagando caro por isso. O torcedor está cansado de desculpas e a gente também. Temos o melhor aproveitamento dentro de casa e fora de casa é tão ruim, isso acaba nos prejudicando. Mas tem mais um jogo como visitante, temos que achar uma maneira de achar pontos fora de casa. É muito importante para classificar à Libertadores de forma direta", completou Erick.

Com o resultado, o Bahia viu a distância em relação ao sexto colocado diminuir para apenas um ponto após a vitória do Botafogo sobre o Vasco nesta quarta-feira, 5. A equipe volta a campo mais uma vez fora de casa no próximo sábado, 8, às 18h30, no Beira-Rio, contra o Internacional — precisando vencer o adversário pela primeira vez na história em seu estádio.

Bahia Bahia x Atlético-MG Brasileirão 2025 Erick

x