Convocação de Luciano Juba para a seleção é aprovada por herói do Penta

O ex-jogador Rivaldo, herói do pentacampeonato do Brasi em 2002, aprovou a convocação do lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, para a seleção brasileira. O jogador do Esquadrão tem 26 anos e foi chamado pelo treinador Carlo Ancelotti pela primeira vez para defender a Amarelinha.

“São nomes importantes. O Luciano está jogando bem e mereceu ser convocado", declarou Rivaldo em entrevista à Betfair, casa de apostas da qual é embaixador.

Além de Luciano Juba, outra novidade da lista de Ancelotti foi o atacante Vitor Roque, do Palmeiras. Rivaldo apontou a importância dos testes pouco tempo antes da Copa do Mundo, que acontece em junho de 2026.

“Ele começou com dificuldades, mas agora está em boa fase e é uma boa oportunidade para ele. O treinador ainda está testando alguns nomes, até esperava que não teriam mais esses testes, mas acredito que já tem a base formada para a Copa.”, opinou.

Rivaldo ainda apontou quais jogadores, na sua opinião, já estão garantidos na lista final para a Copa do Mundo.

“Além de Vinícius Júnior, Raphinha, Neymar, Alisson e Casemiro, acredito que jogadores como Rodrygo e Militão também já devem estar nessa lista final. Acho que Ancelotti já tem uns 12 ou 13 jogadores certos para poder levar a Copa. E deve também ter em mente uns 30, 32 nomes na cabeça para definir os 26 que vão ao Mundial. Pode e deve haver mudanças por lesões ou surpresas que acontecem de última hora ou alguém que se destaca na reta final, mas acredito que 70% da Seleção já está formada por Ancelotti.”

Luciano Juba é destaque no Brasil

A convocação de Luciano Juba é para amistosos da seleção brasileira contra Senegal, no dia 15 de novembro, e a última partida da temporada será contra a Tunísia, no dia 18 de novembro, ambos os jogos na Europa.

Na temporada, Juba é autor de seis gols e oito assistências na temporada 2025, tendo disputado 56 jogos pelo clube tricolor. Mesmo com menos jogos, as marcas já superam a temporada de 2024, em que o jogador fez três gols e deu cinco assistências em 61 partidas.

O lateral do Bahia foi elogiado pelo técnico Carlo Ancelotti. "É um jogador com perfil técnico muito importante, fez uma assistência muito boa para o gol do Bahia. É um atleta que pode atuar por dentro ou como lateral-esquerdo. Está indo muito bem com o Bahia", falou.

"Acredito que, pela avaliação que temos feito na lateral esquerda, também podemos fazer uma avaliação sobre ele. Fazemos testes para não nos equivocarmos no dia da lista final", acrescentou.