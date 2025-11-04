Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RETA FINAL!

Bahia tem jogos finais do Brasileirão detalhados pela CBF

Tricolor entra em campo por dois dos três últimos jogos em casa em 2025

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

04/11/2025 - 21:50 h
Jogadores do Bahia
Jogadores do Bahia -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a tabela detalhada das rodadas 34 a 36 do Brasileirão e confirmou data e horário de mais três jogos do Bahia no torneio.

O calendário se refere aos jogos contra Fortaleza e Vasco, na Arena Fonte Nova, e diante do Juventude, no Alfredo Jaconi. O duelo contra o Cruzmaltino, inclusive, foi agendado em horário nobre para a torcida tricolor, às 16h de um domingo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Mundo do futebol se derrete por "joias brilhantes" do Bahia no Mundial
Bahia faz "oferta monstruosa" para repatriar volante, diz apresentador
Atlético-MG x Bahia: onde assistir, escalações e desfalques

Tabela detalhada divulgada pela CBF dos jogos do Bahia

  • 34ª rodada: Bahia x Fortaleza | 20/11 (quinta-feira), às 18h - Arena Fonte Nova
  • 35ª rodada: Bahia x Vasco da Gama | 23/11 (domingo), às 16h - Arena Fonte Nova
  • 36ª rodada: Juventude x Bahia | 28/11 (sexta-feira), às 19h - Alfredo Jaconi

Clique aqui e confira a tabela completa

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão cbf

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores do Bahia
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Jogadores do Bahia
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Jogadores do Bahia
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Jogadores do Bahia
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x