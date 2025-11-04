RETA FINAL!
Bahia tem jogos finais do Brasileirão detalhados pela CBF
Tricolor entra em campo por dois dos três últimos jogos em casa em 2025
Por Lucas Vilas Boas
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a tabela detalhada das rodadas 34 a 36 do Brasileirão e confirmou data e horário de mais três jogos do Bahia no torneio.
O calendário se refere aos jogos contra Fortaleza e Vasco, na Arena Fonte Nova, e diante do Juventude, no Alfredo Jaconi. O duelo contra o Cruzmaltino, inclusive, foi agendado em horário nobre para a torcida tricolor, às 16h de um domingo.
Tabela detalhada divulgada pela CBF dos jogos do Bahia
- 34ª rodada: Bahia x Fortaleza | 20/11 (quinta-feira), às 18h - Arena Fonte Nova
- 35ª rodada: Bahia x Vasco da Gama | 23/11 (domingo), às 16h - Arena Fonte Nova
- 36ª rodada: Juventude x Bahia | 28/11 (sexta-feira), às 19h - Alfredo Jaconi
