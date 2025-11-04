Bahia faz "oferta monstruosa" para repatriar volante, diz apresentador

Jogadores em campo pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia está ativo no mercado de transferências e quer repatriar um jogador que passou recentemente pelo clube. De acordo com o apresentador 'Craque' Neto, o Tricolor está interessado em contratar o volante Raniele, do Corinthians, que teve uma curta passagem pelo Esquadrão em 2021.

"O Raniele tem uma ‘proposta monstruosa’ do Grupo City e se o Corinthians não ficar esperto, vai perder esse 'jogadoraço'. O Rogério Ceni quer esse jogador", disse o apresentador durante o programa 'Donos da Bola', na Band, nesta segunda-feira, 3.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Contratado pelo Bahia para fazer parte do time de transição, formado por atletas sub-23, o meio-campista recebeu oportunidades na equipe principal do Tricolor e, apesar dos 21 jogos, não foi aproveitado — se transferindo ao Avaí na temporada seguinte após ver seu contrato se encerrar.

Após não conseguir se firmar no Esquadrão, Raniele se destacou na Série A do Brasileirão pelo Avaí, até ser adquirido pelo Cuiabá em 2023, onde se estabeleceu como um dos destaques do time que se classificou à Copa Sul-Americana naquele ano.

Em 2024, o Corinthians contratou Raniele em acordo firmado em 2,5 milhões de euros (R$ 13,3 milhões à época) — valor que não foi pago até o momento da publicação desta matéria. O volante é o 'pivô' da dívida de R$ 780 mil com o Cuiabá — maior parte do montante devedor que fez o time paulista sofrer um novo transfer ban.

Após a punição da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, o Corinthians pagou, no último domingo, 2, a segunda parcela da dívida com o clube mato-grossense, válida por R$ 7 milhões.