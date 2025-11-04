Menu
BAHIA X ATLÉTICO-MG

Ele voltou! Caio Alexandre treina e viaja com o elenco do Bahia

Fora dos últimos 13 jogos por lesão, o volante viaja com a delegação tricolor para Belo Horizonte

Marina Branco

Por Marina Branco

04/11/2025 - 15:45 h | Atualizada em 04/11/2025 - 17:14
Caio Alexandre no treino do Bahia
Caio Alexandre no treino do Bahia -

O Bahia mal recebeu Éverton Ribeiro e Erick Pulga de volta, e já tem mais notícia boa batendo na porta - lesionado e de fora dos treze últimos jogos, Caio Alexandre está voltando, já treinou parcialmente com o elenco tricolor e viaja com o time, segundo informações de Téo Mazzoni do Portal A Tarde.

A preparação do Esquadrão para encarar o Atlético-MG na Arena MRV nesta quarta-feira, 5, pela 32ª rodada do Brasileirão, foi finalizada no CT Evaristo de Macedo na tarde desta terça-feira, 4, e contou com boas novidades para o clube.

Leia Também:

Joias do Bahia dão show em goleada do Brasil na Copa do Mundo Sub-17
Marca histórica à vista: Bahia pode quebrar recorde no Brasileirão

A principal novidade foi a presença de Caio Alexandre, que participou parcialmente das atividades com o grupo. O volante, fora dos últimos 13 jogos por lesão, viaja com a delegação tricolor para Belo Horizonte. Já Gilberto, Gabriel Xavier, Sanabria e Kayky seguem em tratamento na fisioterapia e estão fora do confronto.

Outra boa notícia é o retorno do atacante Ademir, que cumpriu suspensão na última rodada e deve reassumir a vaga de Kayky no setor ofensivo. A dúvida de Ceni, no entanto, está na defesa.

Com Ramos Mingo suspenso, o treinador estuda entre Kanu, Rezende e Luiz Gustavo quem deve ocupar a posição. No meio, Everton Ribeiro pode ganhar sua primeira oportunidade como titular desde o retorno, disputando espaço com Michel Araujo e Rodrigo Nestor.

Como foi o treino

O encontro começou com um momento de celebração, onde o elenco prestou homenagens ao lateral Luciano Juba, convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira.

Em seguida, o grupo foi para o gramado para um treino técnico-tático em duas etapas. Na primeira, Ceni trabalhou posse de bola e movimentação em espaço reduzido. Depois, comandou um treino tático em campo aberto, ajustando posicionamentos e orientando o time titular para a partida.

Tags:

Ademir caio alexandre EC Bahia

x