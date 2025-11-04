Menu
HOME > ESPORTES
PIVETES DE AÇO

Joias do Bahia dão show em goleada do Brasil na Copa do Mundo Sub-17

Ruan Pablo e Dell balançaram as redes contra Honduras na estreia da Seleção Brasileira no mundial

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

04/11/2025 - 11:25 h | Atualizada em 04/11/2025 - 12:06
Dell e Ruan Pablo brilham em goleada do Brasil na Copa do Mundo Sub-17
A vitória da Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo Sub-17 contou com toques azuis, vermelhos e brancos. Nesta terça-feira, 4, o Brasil enfrentou a seleção de Honduras, em duelo válido pelo Grupo H, e venceu sem sustos, com gols de duas joias da base do Bahia: Ruan Pablo e Dell (2x).

Na goleada por 7 a 0, os Pivetes de Aço marcaram três gols combinados — dois de Dell e um de Ruan Pablo. Os outros tentos da partida foram anotados por Felipe Morais, Vitor Hugo, Ângelo e Gabriel Mec.

Leia Também:

De olho em final inédita, Rhaizza projeta "jogo de paciência" contra Ferroviária
Marca histórica à vista: Bahia pode quebrar recorde no Brasileirão
Bahia faz história e quebra recorde com convocação de Luciano Juba

O primeiro gol do jogo foi de Ruan Pablo, que marcou um golaço. O camisa 7 recebeu a bola na entrada da área, abriu espaço pela direita e emendou uma bomba no ângulo do goleiro hondurenho.

Já o segundo e o quarto gols foram marcados por Dell — típicos de centroavante. No primeiro, bem posicionado, o camisa 9 aproveitou o rebote dentro da pequena área, tomou a frente do zagueiro e empurrou a bola para o fundo das redes.

O segundo dele na partida contou com um pouco de sorte: a bola desviou no Pivete de Aço, de 17 anos, antes de entrar.

Na próxima rodada, o Brasil dos Pivetes de Aço enfrenta a Indonésia. O duelo será nesta sexta-feira, 7, às 12h45, na Aspire Zone, no Catar. A equipe comandada por Dudu Patetuci busca mais um triunfo rumo ao pentacampeonato mundial da categoria.

Tags:

Bahia Brasil x Honduras Copa do Mundo Sub-17 Dell Ruan Pablo Seleção Brasileira Sub-17

x