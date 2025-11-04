Menu
FEMININO

De olho em final inédita, Rhaizza projeta "jogo de paciência" contra Ferroviária

Mulheres de Aço enfrentam Ferroviária em busca de final histórica da Copa do Brasil Feminina

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

04/11/2025 - 9:33 h
Mulheres de Aço enfrentam Ferroviária em busca de final histórica
Mulheres de Aço enfrentam Ferroviária em busca de final histórica

As Mulheres de Aço entram em campo nesta terça-feira, 4, em busca de uma final inédita na história do Bahia. Diante da Ferroviária, o Esquadrão vai disputar uma vaga na decisão da Copa do Brasil Feminina.

O duelo está previsto para às 19h, no Estádio Municipal Olivério Bazzani Filho, também conhecido como Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo. Antes da partida, a atacante Rhaizza concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a dificuldade do confronto contra a Ferroviária, adversário já conhecido pelas Mulheres de Aço.

Em junho, o Bahia enfrentou a Ferroviária pelo Brasileirão Feminino Série A1, na Arena Fonte Nova, e superou as paulistas por 3 a 1, com Rhaizza marcando os três gols do triunfo. Apesar de já ter marcado contra a equipe rival, a atacante pregou cautela, mas destacou que as Mulheres de Aço “já conhecem as características” das adversárias.

“A gente sabe muito bem que é um jogo muito difícil, assim como foi o primeiro, mas já temos pelo menos uma noção de como elas jogam, quais são as características delas”, pontuou a camisa 7.

É um jogo que exige muita paciência e trabalho
Rhaizza - atacante do Bahia

Rhaizza lembrou ainda que a Ferroviária passou por mudanças desde o confronto pela A1, no início de junho, inclusive no comando técnico. Léo Mendes, que comandou o sub-17 masculino do Bahia, assumiu o time de São Paulo desde o final de junho.

“A gente continua estudando a Ferroviária, porque eles mudaram algumas peças também. Então, acho que está um pouco mais difícil do que antes, mas estamos bem preparados para isso. Acredito que vamos fazer um bom jogo lá”, completou a atacante.

Tags:

Bahia feminino Copa do Brasil Feminina ferroviaria Mulheres de Aço Rhaizza

