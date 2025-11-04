Menu
HOME > ESPORTES
CAMPANHA

Marca histórica à vista: Bahia pode quebrar recorde no Brasileirão

Partida contra o Atlético-MG pode garantir um feito inédito na história do Esquadrão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

04/11/2025 - 7:56 h
Bahia mira marca inédita no duelo com o Atlético-MG
Bahia mira marca inédita no duelo com o Atlético-MG -

O Bahia está prestes a fazer história no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 5, contra o Atlético-MG, o Esquadrão tem a oportunidade de alcançar uma marca inédita: se vencer o Galo, atingirá sua maior pontuação em uma única edição do Brasileirão por pontos corridos.

Atualmente com 52 pontos, o Bahia está a apenas um ponto da sua melhor campanha na história — alcançada em 2024, quando somou 53 pontos após 38 rodadas. Em caso de triunfo sobre o Atlético-MG, o Tricolor chegará aos 55 pontos, estabelecendo um novo recorde no clube.

A campanha do Bahia na edição de 2025 da Série A já é histórica. Contra o Red Bull Bragantino, o Esquadrão igualou seu maior número de triunfos em uma única edição do certame (15), ainda com sete jogos por disputar. Além disso, alcançou um feito inédito ao vencer 12 partidas como mandante na mesma edição da competição — seu melhor desempenho em casa na era dos pontos corridos.

Outro marco importante foi conquistado no 1º turno do Campeonato Brasileiro: o Bahia somou 33 pontos, registrando sua melhor campanha em um turno desde a adoção do formato atual.

Mais do que buscar um recorde, o Bahia entra em campo nesta quarta-feira, às 20h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, de olho em uma vaga direta para a Copa Libertadores de 2026. O Tricolor ocupa atualmente a 5ª colocação, com 52 pontos, e tem cerca de 96,8% de probabilidade de garantir presença na próxima edição da “Glória Eterna”.

Tags:

Atlético-MG Bahia Brasileirão 2025 série a

x