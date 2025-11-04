Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASILEIRÃO

Atlético-MG x Bahia: onde assistir, escalações e desfalques

Os times se enfrentam na Arena MRV nesta quarta-feira, 5, às 20h, pela 32ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

04/11/2025 - 17:29 h
Bahia e Atlético-MG se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão
Bahia e Atlético-MG se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão -

O melhor mandante do Brasileirão precisa saber sobreviver fora de casa - e a próxima missão para o Bahia é na Arena MRV, nesta quarta-feira, 5, contra o Atlético-MG, às 20h, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Para ambos, a partida vale muito, mas por motivos diferentes. De um lado, o Bahia ainda sonha com a vaga direta para a Libertadores, ocupando a quinta posição com 52 pontos, colocação que já daria direito ao acesso.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Do outro, o Galo aparece em 13º, com 37 pontos, seis acima do Vitória na boca da zona de rebaixamento. A meta, então, é se manter longe do Z-4, se recuperando em casa do empate que viveu com o Internacional na rodada anterior.

Leia Também:

Ele voltou! Caio Alexandre treina e viaja com o elenco do Bahia
Joias do Bahia dão show em goleada do Brasil na Copa do Mundo Sub-17
Marca histórica à vista: Bahia pode quebrar recorde no Brasileirão

Transmissão

A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

O Bahia chega cheio de boas notícias. Com Éverton Ribeiro e Erick Pulga já de volta desde o jogo contra o Red Bull Bragantino, o Esquadrão viaja com Ademir, de volta após suspensão, e Caio Alexandre, voltando de lesão. A perda, no entanto, fica por conta de Ramos Mingo, suspenso pelo terceiro amarelo.

Do outro lado, Sampaoli chega sem Vitor Hugo, expulso, e Lyanco, Júnior Santos, Cuello e Caio Maia lesionados. No entanto, o Galo recebe Gustavo Scarpa e Guilherme Arana, suspensos, de volta.

Atlético-MG: Everson; Gustavo Scarpa, Saravia, Ruan, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera e Igor Gomes; Bernard, Dudu e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

Bahia: Ronaldo; Árias, David Duarte, Rezende (Kanu) e Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Éverton Ribeiro); Pulga, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem

  • Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
  • Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
  • Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
  • Quarto árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC)
  • VAR: Rafael Traci (SC)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Atlético-MG Brasileirão EC Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia e Atlético-MG se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Bahia e Atlético-MG se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Bahia e Atlético-MG se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Bahia e Atlético-MG se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x