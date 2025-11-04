BRASILEIRÃO
Atlético-MG x Bahia: onde assistir, escalações e desfalques
Os times se enfrentam na Arena MRV nesta quarta-feira, 5, às 20h, pela 32ª rodada do Brasileirão
Por Marina Branco
O melhor mandante do Brasileirão precisa saber sobreviver fora de casa - e a próxima missão para o Bahia é na Arena MRV, nesta quarta-feira, 5, contra o Atlético-MG, às 20h, pela 32ª rodada do Brasileirão.
Para ambos, a partida vale muito, mas por motivos diferentes. De um lado, o Bahia ainda sonha com a vaga direta para a Libertadores, ocupando a quinta posição com 52 pontos, colocação que já daria direito ao acesso.
Do outro, o Galo aparece em 13º, com 37 pontos, seis acima do Vitória na boca da zona de rebaixamento. A meta, então, é se manter longe do Z-4, se recuperando em casa do empate que viveu com o Internacional na rodada anterior.
Transmissão
A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.
Prováveis escalações
O Bahia chega cheio de boas notícias. Com Éverton Ribeiro e Erick Pulga já de volta desde o jogo contra o Red Bull Bragantino, o Esquadrão viaja com Ademir, de volta após suspensão, e Caio Alexandre, voltando de lesão. A perda, no entanto, fica por conta de Ramos Mingo, suspenso pelo terceiro amarelo.
Do outro lado, Sampaoli chega sem Vitor Hugo, expulso, e Lyanco, Júnior Santos, Cuello e Caio Maia lesionados. No entanto, o Galo recebe Gustavo Scarpa e Guilherme Arana, suspensos, de volta.
Atlético-MG: Everson; Gustavo Scarpa, Saravia, Ruan, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera e Igor Gomes; Bernard, Dudu e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.
Bahia: Ronaldo; Árias, David Duarte, Rezende (Kanu) e Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo (Éverton Ribeiro); Pulga, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem
- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
- Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)
- Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
- Quarto árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC)
- VAR: Rafael Traci (SC)
