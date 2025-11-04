Mundo do futebol se derrete por "joias brilhantes" do Bahia no Mundial

Ruan Pablo, atacante do Bahia em campo pela Seleção Brasileira - Foto: Nelson Terme / CBF

Joias do Bahia que deram show na estreia do Brasil na Copa do Mundo Sub-17, Dell e Ruan Pablo quebraram a bolha nacional e roubaram os holofotes em todo o mundo após a goleada por 7 a 0 sobre Honduras. O renomado jornal As, da Espanha, destacou a atuação da dupla tricolor e ainda se referiu ao centroavante como "Haaland da Bahia" por "roubar a cena" durante o confronto.

"Um primeiro ato brilhante em que Dell dominou completamente. Assim como o norueguês antes dele, o loiro começou bem. Aos quinze minutos, aproveitou um rebote na linha do gol, após a bola bater na trave e sair batendo, ampliando a vantagem", destaca a matéria.

Uma das principais promessas das divisões de base do Bahia, Dell seu renovou contrato até o final de 2028 nesta segunda-feira, 3, e sua multa rescisória, antes avaliada em 100 milhões de euros (mais de R$ 600 milhões de reais), pode ter ficado ainda maior. Ruan Pablo também fez por merecer com um golaço, que foi exaltado na crônica do jornalista Eduardo Burgos Rodríguez.

Dell, do Bahia, em campo pela Seleção Brasileira

"Ruan Pablo disparou um chute fulminante da entrada da área que, como um verdadeiro artilheiro, se alojou no ângulo. Honduras não viu o gol chegar. O pavio estava aceso; o espetáculo estava apenas começando", realça a matéria.

Apesar da idade, Ruan Pablo já é uma opção no time principal do técnico Rogério Ceni e, nesta temporada, se estabeleceu como o atleta mais jovem a marcar um gol pela equipe profissional do Tricolor. O atacante balançou a rede em triunfo contra o Jequié, no Campeonato Baiano.

“Estrear com o pé direito e com o triunfo é muito importante, pois nos dá mais confiança para o próximo jogo. Me comportei bem e quero agradecer aos meus companheiros por terem me ajudado. Joguei muito bem e pude fazer meu primeiro gol”, disse o 'Pivete de Aço' após a goleada na Copa do Mundo.

Com a vitória, a Seleção Brasileira assumiu a liderança do Grupo H e volta a campo na próxima sexta, 7, às 21h45, contra a Indonésia, precisando vencer para garantir a vaga no mata-mata.