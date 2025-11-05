Entenda como o Bahia pode ajudar o Vitória no Z-4 nas próximas rodadas

Como resultados do Bahia podem favorecer o Vitória na luta contra queda - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A reta final do Campeonato Brasileiro reserva um cenário curioso para a dupla Ba-Vi. Embora vivam momentos distintos na competição, o Bahia pode exercer um papel decisivo — ainda que indireto — na luta do Vitória contra o rebaixamento.

Atualmente, o Vitória soma 31 pontos, ocupando a 17ª colocação, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Bahia, por sua vez, tem uma sequência de três jogos contra adversários diretos do Leão da Barra na briga pela permanência: Atlético-MG, Internacional e Fortaleza.

Do ponto de vista analítico, os confrontos do Bahia têm impacto potencial na matemática do Z-4. O Atlético-MG ocupa a 13ª posição, com 37 pontos, seis à frente do Vitória. O Internacional aparece em 15º, com 36 pontos, cinco acima do Leão, enquanto o Fortaleza é o 18º colocado, com 28 pontos, três atrás do time baiano rubro-negro.

Veja como está a luta contra a parte de baixo da tabela:

| Foto: Reprodução / UFMG

Ou seja, cada vitória do Bahia contra esses três clubes reduz diretamente as chances de fuga deles e, consequentemente, melhora as perspectivas do Vitória.

Se o Esquadrão vencer os três confrontos, poderá reconfigurar a parte inferior da tabela, pressionando os rivais diretos do Vitória e abrindo espaço para que o Leão deixe o Z-4 nas próximas rodadas, claro, também dependendo dos resultados do rubro-negro.

Enquanto isso, o Vitória também tem uma sequência decisiva. Seus próximos três jogos são contra Internacional, Botafogo e Red Bull Bragantino — este último, 14º colocado, com 36 pontos, apenas cinco à frente do Leão, também lutando contra o rebaixamento e última vítima do Bahia. Portanto, o rubro-negro já contou com a ajuda do Esquadrão na última rodada.

Em termos práticos, se o Vitória vencer o Internacional nesta quarta-feira, 5, no Barradão, chegará aos 34 pontos, podendo ultrapassar o Colorado já na rodada seguinte — desde que o Bahia também derrote o mesmo Internacional no sábado, 8. Na sequência, se o Vitória conquistar mais três pontos diante do Botafogo, e o Bahia mantiver sua boa fase, o time rubro-negro pode deixar a zona de rebaixamento já na 32ª rodada.