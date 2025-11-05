Técnico do Bahia desabafa após eliminação: “Esperava mais”

Bahia é eliminado da Copa do Brasil Feminina, e técnico lamenta - Foto: Reprodução / TV Bahêa

As Mulheres de Aço deram adeus ao sonho da final inédita da Copa do Brasil Feminina. Em jogo único, na noite desta terça-feira, 4, o Bahia foi derrotado pela Ferroviária por 2 a 0 e se despediu da competição. Após o apito final, o técnico Felipe Freitas declarou que “esperava mais”.

Para o treinador tricolor, apesar da campanha histórica — chegando a uma semifinal e figurando entre os quatro melhores times do torneio —, o Bahia poderia ter ido mais longe. O comandante reconheceu que o primeiro tempo “apático”, como ele próprio definiu, foi determinante para o resultado da partida, já que a Ferroviária construiu a vitória nos 45 minutos iniciais.

A gente esperava mais [...] Acho que demoramos para entrar na partida, para entender o jogo. Faltou um pouco de brio, um pouco de entrega Felipe Freitas - técnico do Bahia

Mesmo com a eliminação, o técnico fez questão de destacar o mérito da equipe adversária — a mesma Ferroviária que o Bahia havia vencido por 3 a 1 no Brasileirão Feminino Série A1.

“Tivemos algumas partidas sensacionais — volto a citar o jogo contra a própria Ferroviária, em que fomos muito bem. A Ferroviária é um time muito bom, o Léo tem feito um trabalho sensacional, tanto na Libertadores quanto agora na Copa do Brasil. Foi um adversário muito difícil”, afirmou o comandante tricolor.

Apesar da derrota, Felipe Freitas exaltou a campanha do Bahia na temporada, classificando-a como a melhor de um time recém-promovido à elite do futebol brasileiro.

“Tivemos uma temporada muito boa. Além dessa semifinal, estamos na final do Campeonato Baiano e chegamos entre os oito melhores do Brasileiro. Para um clube que subiu pela primeira vez, é uma campanha histórica", destacou.

Estou muito orgulhoso desse grupo, mas com a sensação de que dá para mais — e vamos buscar mais no próximo ano Felipe Freitas - treinador do Bahia

Felipe também deixou uma mensagem de resiliência ao grupo após a eliminação. “A derrota dói, mas o futebol é só uma representação da vida. Vamos seguir trabalhando e valorizando o que construímos”, refletiu.

Sem tempo para lamentar, o Bahia já volta as atenções para a decisão do Campeonato Baiano Feminino. No próximo sábado, 8, as Mulheres de Aço enfrentam o Vitória, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta da final. O Esquadrão venceu o primeiro duelo por 1 a 0 e busca o hexacampeonato estadual.

“Agora é pensar no jogo de volta contra o Vitória. Fizemos um placar modesto, de 1 a 0, então vamos entregar intensidade, vontade, e transformar toda essa frustração em motivação e garra para buscar o título do Campeonato Baiano”, garantiu o treinador.