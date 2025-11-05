COPA DO BRASIL FEMININA
Técnico do Bahia desabafa após eliminação: “Esperava mais”
Felipe Freitas reconhece primeiro tempo abaixo, elogia a Ferroviária e exalta a campanha histórica das Mulheres de Aço
Por Téo Mazzoni
As Mulheres de Aço deram adeus ao sonho da final inédita da Copa do Brasil Feminina. Em jogo único, na noite desta terça-feira, 4, o Bahia foi derrotado pela Ferroviária por 2 a 0 e se despediu da competição. Após o apito final, o técnico Felipe Freitas declarou que “esperava mais”.
Para o treinador tricolor, apesar da campanha histórica — chegando a uma semifinal e figurando entre os quatro melhores times do torneio —, o Bahia poderia ter ido mais longe. O comandante reconheceu que o primeiro tempo “apático”, como ele próprio definiu, foi determinante para o resultado da partida, já que a Ferroviária construiu a vitória nos 45 minutos iniciais.
A gente esperava mais [...] Acho que demoramos para entrar na partida, para entender o jogo. Faltou um pouco de brio, um pouco de entrega
Mesmo com a eliminação, o técnico fez questão de destacar o mérito da equipe adversária — a mesma Ferroviária que o Bahia havia vencido por 3 a 1 no Brasileirão Feminino Série A1.
“Tivemos algumas partidas sensacionais — volto a citar o jogo contra a própria Ferroviária, em que fomos muito bem. A Ferroviária é um time muito bom, o Léo tem feito um trabalho sensacional, tanto na Libertadores quanto agora na Copa do Brasil. Foi um adversário muito difícil”, afirmou o comandante tricolor.
Apesar da derrota, Felipe Freitas exaltou a campanha do Bahia na temporada, classificando-a como a melhor de um time recém-promovido à elite do futebol brasileiro.
“Tivemos uma temporada muito boa. Além dessa semifinal, estamos na final do Campeonato Baiano e chegamos entre os oito melhores do Brasileiro. Para um clube que subiu pela primeira vez, é uma campanha histórica", destacou.
Estou muito orgulhoso desse grupo, mas com a sensação de que dá para mais — e vamos buscar mais no próximo ano
Felipe também deixou uma mensagem de resiliência ao grupo após a eliminação. “A derrota dói, mas o futebol é só uma representação da vida. Vamos seguir trabalhando e valorizando o que construímos”, refletiu.
Sem tempo para lamentar, o Bahia já volta as atenções para a decisão do Campeonato Baiano Feminino. No próximo sábado, 8, as Mulheres de Aço enfrentam o Vitória, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta da final. O Esquadrão venceu o primeiro duelo por 1 a 0 e busca o hexacampeonato estadual.
“Agora é pensar no jogo de volta contra o Vitória. Fizemos um placar modesto, de 1 a 0, então vamos entregar intensidade, vontade, e transformar toda essa frustração em motivação e garra para buscar o título do Campeonato Baiano”, garantiu o treinador.
