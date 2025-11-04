Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FIM DO SONHO!

Bahia esbarra na Ferroviária e dá adeus à Copa do Brasil Feminina

Tricolor fez história no torneio na sua primeira participação na história

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

04/11/2025 - 22:52 h
Bahia perdeu para a Ferroviária
Bahia perdeu para a Ferroviária -

O Bahia deu adeus à Copa do Brasil Feminina nesta terça-feira, 4. Após garantir classificação histórica à semifinal em sua primeira participação na história do torneio, o Tricolor perdeu por 2 a 0 para a Ferroviária, em São Paulo, e encerrou o calendário nacional em 2025.

As Mulheres de Aço eliminaram o Grêmio na terceira fase, despacharam o Galo nas oitavas e passaram do RB Bragantino nas quartas de final, após disputa de pênaltis.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com mais tradição na competição, a Ferroviária agora busca o segundo título e fará a final contra o vencedor do jogo entre São Paulo e Palmeiras, que ocorre ainda nesta terça.

Leia Também:

Bahia tem jogos finais do Brasileirão detalhados pela CBF
Mundo do futebol se derrete por "joias brilhantes" do Bahia no Mundial
Bahia faz "oferta monstruosa" para repatriar volante, diz apresentador

Após alcançar um feito histórico também no Brasileirão — se classificando pela primeira vez ao mata-mata — o Bahia agora quer escrever o último capítulo da temporada no Campeonato Baiano.

Em busca do hexacampeonato consecutivo, o Tricolor bateu o Vitória na primeira final e entra em campo no próximo sábado, 8, às 16h, na Arena Fonte Nova, na segunda decisão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Copa do Brasil Feminina

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia perdeu para a Ferroviária
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Bahia perdeu para a Ferroviária
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Bahia perdeu para a Ferroviária
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Bahia perdeu para a Ferroviária
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x