FIM DO SONHO!
Bahia esbarra na Ferroviária e dá adeus à Copa do Brasil Feminina
Tricolor fez história no torneio na sua primeira participação na história
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia deu adeus à Copa do Brasil Feminina nesta terça-feira, 4. Após garantir classificação histórica à semifinal em sua primeira participação na história do torneio, o Tricolor perdeu por 2 a 0 para a Ferroviária, em São Paulo, e encerrou o calendário nacional em 2025.
As Mulheres de Aço eliminaram o Grêmio na terceira fase, despacharam o Galo nas oitavas e passaram do RB Bragantino nas quartas de final, após disputa de pênaltis.
Com mais tradição na competição, a Ferroviária agora busca o segundo título e fará a final contra o vencedor do jogo entre São Paulo e Palmeiras, que ocorre ainda nesta terça.
Após alcançar um feito histórico também no Brasileirão — se classificando pela primeira vez ao mata-mata — o Bahia agora quer escrever o último capítulo da temporada no Campeonato Baiano.
Em busca do hexacampeonato consecutivo, o Tricolor bateu o Vitória na primeira final e entra em campo no próximo sábado, 8, às 16h, na Arena Fonte Nova, na segunda decisão.
