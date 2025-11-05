Menu
HOME > ESPORTES
SÉRIE A

Sem titular, Bahia divulga relacionados para enfrentar o Atlético-MG

Esquadrão de Aço entra em campo às 20h desta quarta-feira, 5

João Grassi

Por João Grassi

05/11/2025 - 17:27 h
Rogério Ceni, técnico do Bahia
Rogério Ceni, técnico do Bahia

Para a partida do Bahia contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, 5, às 20h, na Arena MRV, pela 32ª rodada do Brasileirão, o técnico Rogério Ceni contará com o reforço do atacante Ademir, que retorna de suspensão. Por outro lado, o zagueiro Ramos Mingo recebeu o terceiro amarelo e fica de fora.

Além do defensor argentino, o atacante Kayky, substituído contra o Red Bull Bragantino, foi vetado pelo departamento médico por conta de uma pubalgia. Ele ficou em Salvador, onde deu prosseguimento ao tratamento.

O volante Caio Alexandre, que viajou com o elenco para Belo Horizonte, também não foi relacionado. Confira abaixo a lista de 23 atletas:

Lista de relacionados do Bahia

  • Goleiros: Danilo Fernandes, João Paulo e Ronaldo;
  • Laterais: Iago Borduchi, Luciano Juba, Santiago Arias e Zé Guilherme;
  • Zagueiros: David Duarte, Kanu e Luiz Gustavo;
  • Meio-campistas: Acevedo, Cauly, Erick, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Michel Araujo, Rezende, Rodrigo Nestor e Vitinho;
  • Atacantes: Ademir, Erick Pulga, Tiago e Willian José.
Foto: Divulgação | EC Bahia

x