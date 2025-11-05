Fora há 7 meses, Kanu pode voltar a ser titular contra o Atlético-MG

Kanu pelo Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Já fazem sete meses que a zaga do Bahia não lembra como são as defesas de Kanu. Tendo jogado sua última partida pelo Esquadrão em 13 de abril, contra o Mirassol na Fonte Nova, o zagueiro se lesionou e deixou de aparecer nas escalações do Tricolor, mas deve voltar a ter chances no jogo contra o Atlético-MG.

Nesta quarta-feira, 5, o Bahia encara o Galo fora de casa, na Arena MRV, com a vaga consideravelmente desfalcada. De um lado, Gabriel Xavier está lesionado, de fora por uma lesão muscular na panturrilha desde a última rodada do Brasileirão, contra o Bragantino.

Do outro, Ramos Mingo completa o desfalque na zaga, suspenso pelo terceiro amarelo recebido na 31ª rodada. Com isso, Rogério Ceni precisará de algum improviso para a defesa do time - e ele pode ser o retorno de Kanu.

Desde que chegou ao Bahia em 2023, Kanu entrou em campo 16 vezes pelo Esquadrão, tendo marcado dois gols. A estreia veio contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste, e começou uma sequência de jogos inesquecíveis para o zagueiro.

Pelo Bahia, fez seus dois gols em cima do Colo Colo-BA, em 9 de fevereiro, pouco antes de jogar a Libertadores pelo Esquadrão. No torneio internacional, Kanu entrou em campo contra o The Strongest e o Boston River, ambos na ida e na volta, pela pré-Libertadores e fase de grupos, respectivamente.

O apanhado do Bahia com Kanu em campo é positivo. Nos 16 jogos que disputou, o zagueiro venceu nove, empatou sete e não perdeu nenhum, mantendo 56% de aproveitamento pelo clube.

No entanto, com 1.318 minutos jogados entre Libertadores, Série A, Baianão e Copa do Nordeste, o zagueiro sofreu uma grave lesão em três músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles, ficando longe dos campos desde o empate por 1 a 1 contra o Mirassol em abril.

Passando por cirurgia e enfrentando um longo período de recuperação, Kanu não foi mais utilizado por Ceni. Desde que voltou a estar disponível, o zagueiro foi relacionado seis vezes, mas não deixou o banco de reservas em nenhuma delas.

Agora, com os desfalques, Kanu pode receber uma nova chance, e provar que merece ser escalado na reta final do Brasileirão.