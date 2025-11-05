ESPORTES
Ironizou! Atlético-MG provoca o Bahia após vitória na Arena MRV
Clube mineiro respondeu provocação do Tricolor feita há quatro meses
Por Lucas Vilas Boas
O Atlético-MG provocou o Bahia após a vitória por 3 a 0 nesta quarta-feira, 5. Nas redes sociais, o Galo publicou um vídeo em que o herói Hulk, do universo Marvel, segura um boneco do Super Homem, mascote oficial do Tricolor — em referência ao gol do camisa 7 do time mineiro na Arena MRV nesta noite.
Veja:
𝑹𝒆𝒈𝒓𝒂 𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝟏: nunca subestimem o 𝑰𝑵𝑪𝑹Í𝑽𝑬𝑳! 💚💪🏽#NósTemosOHulk https://t.co/6ztbww6p8n pic.twitter.com/gIIXkjcy40— Atlético (@Atletico) November 6, 2025
A postagem foi uma resposta à provocação feita pelo Esquadrão de Aço após o triunfo por 2 a 1 no primeiro turno do Brasileirão, marcada pela estreia da 'Camisa Superman' , originada de uma parceria com a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Na ocasião, o Bahia havia publicado uma arte do Hulk 'destruído' pelo Super Homem.
Relembre:
🆂🆄🅿🅴🆁🅱🅰🅷🅴̂🅰! #Superman #BahiaDasArtes #BBMP pic.twitter.com/OF3TozHjvH— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 13, 2025
Além da provocação, a derrota do Tricolor também marcou o desabafo de Rogério Ceni com a arbitragem. O técnico detonou a não expulsão do zagueiro Júnior Alonso, do Atlético-MG, e denunciou uma "compensação" de erros após afirmar que o Galo foi prejudicado em jogo recente contra o Internacional.
