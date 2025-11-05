Ironizou! Atlético-MG provoca o Bahia após vitória na Arena MRV

Hulk comemorando gol diante do Bahia - Foto: Pedro Souza / Atlético

O Atlético-MG provocou o Bahia após a vitória por 3 a 0 nesta quarta-feira, 5. Nas redes sociais, o Galo publicou um vídeo em que o herói Hulk, do universo Marvel, segura um boneco do Super Homem, mascote oficial do Tricolor — em referência ao gol do camisa 7 do time mineiro na Arena MRV nesta noite.

Veja:

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A postagem foi uma resposta à provocação feita pelo Esquadrão de Aço após o triunfo por 2 a 1 no primeiro turno do Brasileirão, marcada pela estreia da 'Camisa Superman' , originada de uma parceria com a Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. Na ocasião, o Bahia havia publicado uma arte do Hulk 'destruído' pelo Super Homem.

Relembre:

Além da provocação, a derrota do Tricolor também marcou o desabafo de Rogério Ceni com a arbitragem. O técnico detonou a não expulsão do zagueiro Júnior Alonso, do Atlético-MG, e denunciou uma "compensação" de erros após afirmar que o Galo foi prejudicado em jogo recente contra o Internacional.