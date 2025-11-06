Biel aplica 'lei do ex' no Bahia após "incômodo" com Ceni; relembre

Biel em campo pelo Atlético-MG - Foto: Pedro Souza | Atlético

O atacante Biel quebrou o jejum que já durava um ano sem marcar gols justamente contra seu ex-clube, no triunfo do Galo por 3 a 0 nesta quarta-feira, 5. O jogador marcou o terceiro e sacramentou a vitória do Galo contra o Tricolor, meses depois de revelar ter se sentido "incomodado" enquanto esteve sob comando de Rogério Ceni.

Segunda venda mais cara da história do Esquadrão — tendo rendido R$ 48 milhões de reais — Biel afirmou, durante a sua apresentação no clube mineiro, que sentiu um '"incômodo" devido a baixa minutagem que tinha quando vestia a camisa azul, vermelha e branca, deixando entender que discorda das opiniões do treinador tricolor.

“Me incomoda sim. Nenhum jogador quer ter a minutagem baixa. Rogério Ceni teve as opiniões dele e eu sempre respeitei. Trabalhei diariamente no Bahia. Isso ele que manda, eu procurava dar o meu melhor e, mesmo sem jogar, eu trabalhava forte física e mentalmente para sempre que tivesse oportunidade dar o meu melhor”, disse Biel à época.

"Muito feliz pelo meu primeiro gol com essa camisa! Um momento especial e que vou guardar pra sempre. Agradeço demais à massa pelo apoio de sempre e feliz demais pela vitória do grupo! Vamos GALO", disse Biel em postagem nas redes sociais nesta quarta-feira, 5.



O tento marcado por Biel foi o seu primeiro na temporada de 2025 após ser duramente criticado pela torcida alvinegra. O atleta havia balançado a rede pela última vez em 24 de novembro do ano passado, em empate do Bahia com o Athletico-PR, na Arena Fonte Nova.