Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DECISÃO CONTROVERSA

VAR alega “escorregão” em lance que geraria expulsão a favor do Bahia

CBF divulga conversa do VAR sobre entrada de Junior Alonso em Michel Araújo

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

06/11/2025 - 6:43 h | Atualizada em 06/11/2025 - 8:05
Áudio do VAR em Atlético-MG x Bahia mostra justificativa para não expulsar Junior Alonso após falta em Michel Araújo.
Áudio do VAR em Atlético-MG x Bahia mostra justificativa para não expulsar Junior Alonso após falta em Michel Araújo. -

O Bahia foi derrotado pelo Atlético-MG na noite desta quarta-feira, 5, e permaneceu estacionado na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 52 pontos. No entanto, a “gordura” que o Tricolor possuía na tabela acabou, já que o Botafogo encostou de vez no retrovisor tricolor.

Embora o resultado diante do Galo reflita o que foi apresentado em campo, o revés do Bahia só se confirmou após a expulsão de Kanu, por volta dos sete minutos do segundo tempo. Se com 11 contra 11 o jogo já se mostrava complicado para o Esquadrão, com um a menos, o “trem descarrilou” de vez.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda assim, uma incoerência da arbitragem gerou indignação na torcida azul, vermelha e branca: uma disputa de bola entre Michel Araújo, do Bahia, e Junior Alonso, do Atlético-MG, ainda na etapa inicial.

No lance em questão, o zagueiro do Galo errou o tempo ao tentar recuperar a bola e acabou atingindo o tornozelo de Michel Araújo com a sola. Em campo, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda assinalou falta direta. Após análise do VAR — que checou a possibilidade de cartão vermelho —, a decisão de campo foi mantida.

Veja o lance:

Leia Também:

Biel aplica 'lei do ex' no Bahia após "incômodo" com Ceni; relembre
Ironizou! Atlético-MG provoca o Bahia após vitória na Arena MRV
Bahia: Rogério Ceni detona árbitros e denuncia “compensação” de erros

Segundo o áudio do VAR, que estava sob o comando de Rafael Traci, o jogador Junior Alonso “escorregou” ao pisar na bola e, por conta desse escorregão, acabou atingindo o atleta do Bahia. Por isso, a marcação inicial foi mantida.

Antes da revisão, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda chegou a afirmar, logo após o lance, que o toque havia sido “apenas na bola”. “Ele pisa em cima da bola e depois tem um pé sobre pé. Foi o que eu vi: ele pisa em cima da bola e escorrega na bola”, disse o juiz.

No vídeo, é possível ouvir o VAR confirmando o contato no tornozelo de Michel Araújo, mas destacando que o pé de apoio de Junior Alonso não estava fixo no chão, o que fez o jogador “deslizar”: "Tem o pé no tornozelo do jogador, mas não está fixo. O pé está no alto e vai deslizando".

Não tinha como ele recolher a perna [...] estava em disputa de bola
aúdio do VAR - divulgado pela CBF

Após o jogo, o técnico do Bahia, Rogério Ceni, demonstrou completa insatisfação com a arbitragem do jogo. Na coletiva realizada depois do apito final, o comandante tricolor destacou que o duelo ficou marcado por mais um erro.

Expulsão de Kanu

O árbitro inicialmente mostrou cartão amarelo a Kanu, mas, após consultar o VAR, alterou a decisão e aplicou o vermelho direto. Bernard não tinha a posse da bola, mas estava em posição para receber o passe e seguir livre em direção ao gol.

Conforme o áudio do VAR divulgado pela CBF, é possível acompanhar a conversa entre o árbitro Davi de Oliveira Lacerda e o árbitro de vídeo Rafael Traci, que entraram em consenso sobre a mudança do cartão amarelo para o vermelho. Para eles, o zagueiro impediu uma "chance clara e manifesta de gol".

“Vou te recomendar revisão para um possível DOGSO (impedir uma oportunidade clara de gol). Ele tem totais condições de dominar a bola e vai sair sozinho com o goleiro", disse Rafael Traci [VAR].

A bola é muito mais para o atacante. Ele desiste de jogar para puxar. Eu vou tirar o cartão amarelo e aplicar o vermelho pela possibilidade real de gol
Davi de Oliveira Lacerda - árbitro do jogo

Assista ao lance:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arbitragem Atlético-MG Bahia brasileirão série a cbf Michel Araújo VAR

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Áudio do VAR em Atlético-MG x Bahia mostra justificativa para não expulsar Junior Alonso após falta em Michel Araújo.
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Áudio do VAR em Atlético-MG x Bahia mostra justificativa para não expulsar Junior Alonso após falta em Michel Araújo.
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Áudio do VAR em Atlético-MG x Bahia mostra justificativa para não expulsar Junior Alonso após falta em Michel Araújo.
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Áudio do VAR em Atlético-MG x Bahia mostra justificativa para não expulsar Junior Alonso após falta em Michel Araújo.
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x