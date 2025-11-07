Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"SEMPRE QUIS FICAR"

Rodrigo Nestor se declara ao Bahia após ser adquirido em definitivo

Meia destacou o Tricolor como "clube espetacular" e projetou títulos com a camisa azul, vermelha e branca

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

07/11/2025 - 21:26 h | Atualizada em 07/11/2025 - 21:37
Rodrigo Nestor, meio-campista do Bahia
Rodrigo Nestor, meio-campista do Bahia -

As primeiras palavras de Rodrigo Nestor como jogador em definitivo do Bahia foram marcadas por um desabafo sincero. Com novo vínculo contratual até 2030 com o Tricolor, o meio-campista admitiu o desejo de querer ficar no Esquadrão de Aço desde que chegou, em janeiro deste ano.

Em entrevista à TV Bahêa, Nestor afirmou que estava ansioso para ser adquirido e, quando recebeu a notícia de Carlos Santoro, o diretor de futebol do Bahia, sentiu como se tivesse "tirado um peso das costas".

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Estou muito feliz. Era o que eu desejava desde o começo, eu já me sentia parte do grupo, mas faltava assinar para poder fazer desse projeto lindo e desse clube espetacular que é o Bahia até 2030. Espero fazer o meu melhor para que a gente possa cada vez mais evoluir e conquistar títulos", comentou o meia.

"Estava todo mundo muito ansioso, e inclusive eu, para que eu fosse contratado em definitivo logo. Quando o Cadu (Santoro) deu a notícia, todo mundo ficou muito feliz, tirou um peso das costas, e as coisas começaram a fluir melhor. Agora é aproveitar este momento de confiança e muita alegria, para quem sabe amanhã já possa acontecer coisas boas", completou.

Leia Também:

Oficial! Bahia anuncia contratação em definitivo de Rodrigo Nestor
Jornal espanhol compara Ruan Pablo, do Bahia, a Vini Jr. na Seleção
Bahia perto do recorde! Triunfo sobre o Inter pode entrar para a história

Rodrigo Nestor custou 3,8 milhões de euros (R$ 23,4 milhões) ao Bahia para ser adquirido em definitivo, tendo pago mais 1,5 milhão de euros (R$ 9,2 milhões) pelo empréstimo.

"Quando eu saí de São Paulo e trouxe a minha família para cá, eu queria ficar, eu sempre quis ficar, então eu batalhei muito e foi difícil um pouco no começo. É uma cidade e um clube diferente, mas os jogadores me ajudaram demais, consegui me adaptar. Esse ano conquistaram dois títulos e temos a chance de quebrar mais um recorde", concluiu.

O meio-campista atuou em 45 jogos, marcou sete gols e distribuiu seis assistências pelo Bahia até o momento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Rodrigo Nestor

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rodrigo Nestor, meio-campista do Bahia
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Rodrigo Nestor, meio-campista do Bahia
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Rodrigo Nestor, meio-campista do Bahia
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Rodrigo Nestor, meio-campista do Bahia
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x