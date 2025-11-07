Rodrigo Nestor se declara ao Bahia após ser adquirido em definitivo

Rodrigo Nestor, meio-campista do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

As primeiras palavras de Rodrigo Nestor como jogador em definitivo do Bahia foram marcadas por um desabafo sincero. Com novo vínculo contratual até 2030 com o Tricolor, o meio-campista admitiu o desejo de querer ficar no Esquadrão de Aço desde que chegou, em janeiro deste ano.

Em entrevista à TV Bahêa, Nestor afirmou que estava ansioso para ser adquirido e, quando recebeu a notícia de Carlos Santoro, o diretor de futebol do Bahia, sentiu como se tivesse "tirado um peso das costas".

"Estou muito feliz. Era o que eu desejava desde o começo, eu já me sentia parte do grupo, mas faltava assinar para poder fazer desse projeto lindo e desse clube espetacular que é o Bahia até 2030. Espero fazer o meu melhor para que a gente possa cada vez mais evoluir e conquistar títulos", comentou o meia.

"Estava todo mundo muito ansioso, e inclusive eu, para que eu fosse contratado em definitivo logo. Quando o Cadu (Santoro) deu a notícia, todo mundo ficou muito feliz, tirou um peso das costas, e as coisas começaram a fluir melhor. Agora é aproveitar este momento de confiança e muita alegria, para quem sabe amanhã já possa acontecer coisas boas", completou.

Rodrigo Nestor custou 3,8 milhões de euros (R$ 23,4 milhões) ao Bahia para ser adquirido em definitivo, tendo pago mais 1,5 milhão de euros (R$ 9,2 milhões) pelo empréstimo.

"Quando eu saí de São Paulo e trouxe a minha família para cá, eu queria ficar, eu sempre quis ficar, então eu batalhei muito e foi difícil um pouco no começo. É uma cidade e um clube diferente, mas os jogadores me ajudaram demais, consegui me adaptar. Esse ano conquistaram dois títulos e temos a chance de quebrar mais um recorde", concluiu.

O meio-campista atuou em 45 jogos, marcou sete gols e distribuiu seis assistências pelo Bahia até o momento.