Oficial! Bahia anuncia contratação em definitivo de Rodrigo Nestor

Rodrigo Nestor em campo pelo Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia anunciou nesta sexta-feira, 7, a compra em definitivo do meio-campista Rodrigo Nestor junto ao São Paulo. O camisa 11 do Esquadrão assinou contrato até o final de 2030.

De acordo com nota divulgada pelo clube paulista, o acordo contém 100% dos direitos econômicos do atleta por 3,8 milhões de euros (R$ 23,4 milhões) divididos em três parcelas, além 1,5 milhão de euros (R$ 9,2 milhões desembolsados pelo empréstimo.

O contrato também conta com uma cláusula que obriga o Bahia a pagar até 200 mil euros (R$ 1,2 milhões) condicionados ao desempenho esportivo do atleta e a resultados do Bahia. O São Paulo também fica com 20% do valor de uma possível futura transferência para outro clube.

No Bahia desde janeiro, Nestor chegou para compor elenco e reforçar o setor que foi 'protagonista' do time que fez sucesso no primeiro turno da temporada passada. Até o momento, o meia atuou em 45 jogos, marcou sete gols e seis assistências.