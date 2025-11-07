Ruan Pablo marca golaço e Brasil vence mais uma no Mundial Sub-17

Ruan Pablo comemora mais um golaço no Mundial Sub-17 - Foto: Nelson Terme | CBF

Mais uma vez com as joias do Bahia em campo, a Seleção Brasileira atropelou a Indonésia pelo placar de 4 a 0 nesta tarde de sexta-feira, 7, pela fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17, no campo 7 do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar. Ruan Pablo, que marcou mais um golaço, e Dell, foram titulares.

O Brasil abriu o placar com o zagueiro Luis Eduardo logo aos 3 minutos do primeiro tempo, ampliando aos 33 com um gol contra de Panji. O meia Felipe Morais anotou o terceiro aos 39, e, já na segunda etapa, Ruan Pablo acertou um foguete de fora da área e fechou a conta aos 30 minutos.

A Seleção, comandada pelo técnico Dudu Patetuci, atuou com: João Pedro; Angelo, Luis Eduardo (Vitão), Vitor Hugo e Arthur Ryan; Zé Lucas (Vinicius Rocha) e Tiaguinho (Luis Pacheco); Ruan Pablo (Pietro Tavares); Felipe Morais (Gabriel Mec) e Kayke; Dell (Andrey Fernandes).

Campanha no Mundial

Com mais uma vitória de goleada, a Seleção Brasileira segue como líder do Grupo H, com 6 pontos, 100% de aproveitamento e 11 gols de saldo. Na segunda colocação está Zâmbia, também com 6 pontos e 5 de saldo. Na sequência, Indonésia (3º) e Honduras (4º) fecham a chave, ambas sem pontuar.

O Brasil, de Dell e Ruan Pablo, decide com Zâmbia a liderança do grupo. As seleções se enfrentam na próxima segunda-feira, 10, às 11h45, campo 4 do Aspire Zone.