Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JOIA DO BAHÊA

Ruan Pablo marca golaço e Brasil vence mais uma no Mundial Sub-17

Além do camisa 7, o centroavante Dell, também do Bahia, foi titular na goleada brasileira

João Grassi

Por João Grassi

07/11/2025 - 14:55 h
Ruan Pablo comemora mais um golaço no Mundial Sub-17
Ruan Pablo comemora mais um golaço no Mundial Sub-17 -

Mais uma vez com as joias do Bahia em campo, a Seleção Brasileira atropelou a Indonésia pelo placar de 4 a 0 nesta tarde de sexta-feira, 7, pela fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17, no campo 7 do complexo esportivo Aspire Zone, em Doha, no Catar. Ruan Pablo, que marcou mais um golaço, e Dell, foram titulares.

O Brasil abriu o placar com o zagueiro Luis Eduardo logo aos 3 minutos do primeiro tempo, ampliando aos 33 com um gol contra de Panji. O meia Felipe Morais anotou o terceiro aos 39, e, já na segunda etapa, Ruan Pablo acertou um foguete de fora da área e fechou a conta aos 30 minutos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Seleção, comandada pelo técnico Dudu Patetuci, atuou com: João Pedro; Angelo, Luis Eduardo (Vitão), Vitor Hugo e Arthur Ryan; Zé Lucas (Vinicius Rocha) e Tiaguinho (Luis Pacheco); Ruan Pablo (Pietro Tavares); Felipe Morais (Gabriel Mec) e Kayke; Dell (Andrey Fernandes).

Campanha no Mundial

Com mais uma vitória de goleada, a Seleção Brasileira segue como líder do Grupo H, com 6 pontos, 100% de aproveitamento e 11 gols de saldo. Na segunda colocação está Zâmbia, também com 6 pontos e 5 de saldo. Na sequência, Indonésia (3º) e Honduras (4º) fecham a chave, ambas sem pontuar.

O Brasil, de Dell e Ruan Pablo, decide com Zâmbia a liderança do grupo. As seleções se enfrentam na próxima segunda-feira, 10, às 11h45, campo 4 do Aspire Zone.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Dell EC Bahia Ruan Pablo seleção brasileira sub-17

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ruan Pablo comemora mais um golaço no Mundial Sub-17
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Ruan Pablo comemora mais um golaço no Mundial Sub-17
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Ruan Pablo comemora mais um golaço no Mundial Sub-17
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Ruan Pablo comemora mais um golaço no Mundial Sub-17
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x