"BRILHARAM INTENSAMENTE"

Jornal espanhol compara Ruan Pablo, do Bahia, a Vini Jr. na Seleção

Atacante marcou seu segundo gol na Copa do Mundo Sub-17 pela Seleção Brasileira

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

07/11/2025 - 18:03 h | Atualizada em 07/11/2025 - 20:55
Ruan Pablo é o camisa 7 da Seleção Brasileira Sub-17
Ruan Pablo é o camisa 7 da Seleção Brasileira Sub-17

O 'Pivete de Aço' Ruan Pablo marcou mais um golaço pela Seleção Brasileira sub-17 nesta sexta-feira, 7, e voltou a ganhar destaque internacional. Um dos destaques da Copa do Mundo da categoria, o atacante foi exaltado mais uma vez pelo renomado Jornal As, da Espanha, sendo comparado até com o craque Vinícius Jr., do Real Madrid.

O jornal destacou que é “inevitável” não lembrar de jogadores do calibre de Neymar e Vinícius Jr. ao assistir Gabriel Mec e Ruan Pablo, camisas 10 e 7 da Seleção Sub-17 — os mesmos números usados pelos astros da equipe principal.

"Mas esta equipe (Brasil) não funciona apenas por causa dos artilheiros; jogadores como Gabri Mec e Ruan Barbosa (Ruan Pablo), vestindo os números históricos '10' e '7' respectivamente, brilharam intensamente, inevitavelmente trazendo à mente jogadores do calibre de Neymar ou Vinicius Jr", diz a matéria.

Ruan Pablo comemora mais um golaço no Mundial Sub-17
Ruan Pablo comemora mais um golaço no Mundial Sub-17 | Foto: Nelson Terme | CBF

Na última quinta-feira, 8, a joia do Bahia foi descrita como "la bestia que le viene a Pep" (a fera que vem para Pep, em português), em referência ao treinador do Manchester City.



Bahia perto do recorde! Triunfo sobre o Inter pode entrar para a história
Bahia chega mais e erra mais: os números do duelo com o Inter pelo G-5
Bahia na Data Fifa: Santiago Arias é convocado pela Colômbia

Aos 17 anos, Ruan Pablo possui a maior multa rescisória do futebol brasileiro, avaliada em 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão), e brilha no Esquadrão de Aço desde 2019, quando tinha 19 anos, sendo promovido à equipe sub-20 com 15 anos.

Ao lado dos companheiros tricolores Dell e Arthur Jampa, o Brasil de Ruan Pablo volta a campo na próxima segunda-feira, 10, às 11h45, contra a Zâmbia, em confronto direto para garantir a liderança do Grupo H.

Tags:

Bahia Copa do Mundo Sub-17 Ruan Pablo Seleção Brasileira Sub-17

x