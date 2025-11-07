MAIS UM!
Bahia na Data Fifa: Santiago Arias é convocado pela Colômbia
Lateral-direito retorna à seleção após ficar de fora da convocatória de outubro
Por Téo Mazzoni
Após a convocação inédita de Luciano Juba para a Seleção Brasileira, mais um jogador representará as cores do Bahia durante a Data Fifa: Santiago Arias.
O lateral-direito do Bahia foi convocado pelo técnico Néstor Lorenzo para defender a Colômbia nos jogos contra Nova Zelândia e Austrália, nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente. Os jogos acontecerão nos Estados Unidos.
Veja os 25 convocados pela Colômbia:
📋 ¡𝐋𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 7, 2025
Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para la 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 🆚 🇳🇿 y 🇦🇺
🔗 https://t.co/gAN40t9B1b#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/wS4BiGZnL6
Santiago Arias volta a figurar na lista de convocados da seleção colombiana após ter ficado de fora da convocatória de outubro, quando a Colômbia enfrentou México e Canadá.
