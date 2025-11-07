Menu
HOME > ESPORTES
MAIS UM!

Bahia na Data Fifa: Santiago Arias é convocado pela Colômbia

Lateral-direito retorna à seleção após ficar de fora da convocatória de outubro

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

07/11/2025 - 11:27 h
Santiago Arias retorna à seleção colombiana representando o Bahia
Santiago Arias retorna à seleção colombiana representando o Bahia

Após a convocação inédita de Luciano Juba para a Seleção Brasileira, mais um jogador representará as cores do Bahia durante a Data Fifa: Santiago Arias.

Bahia pode provocar demissão de técnico do Internacional; saiba motivo
Internacional tem retorno de titular absoluto para enfrentar o Bahia
Inter x Bahia: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

O lateral-direito do Bahia foi convocado pelo técnico Néstor Lorenzo para defender a Colômbia nos jogos contra Nova Zelândia e Austrália, nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente. Os jogos acontecerão nos Estados Unidos.

Veja os 25 convocados pela Colômbia:

Santiago Arias volta a figurar na lista de convocados da seleção colombiana após ter ficado de fora da convocatória de outubro, quando a Colômbia enfrentou México e Canadá.

