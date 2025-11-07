Inter x Bahia: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Bahia enfrenta o Internacional pela 33ª rodada do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia está se segurando no G-5 mas, se quiser continuar por lá, precisa vencer o duelo da 33ª rodada do Brasileirão. Encarando o Internacional fora de casa, no Estádio Beira-Rio, neste sábado, 8, às 18h30, o Esquadrão tenta se afastar do Botafogo, que chega logo abaixo com apenas um ponto a menos.

As memórias da última rodada não são nada boas. Na Arena MRV, o Bahia levou sonoros 3 a 0 do Atlético-MG, diminuindo a autoestima e dificultando a luta pela vaga direta para a Libertadores.

Por outro lado, o adversário também chega de derrota, com uma "ajudinha" do maior rival para o Bahia. Na rodada passada, o Colorado visitou o Barradão, e saiu de lá perdendo de 1 a 0 para o Vitória e chegando perto da zona de rebaixamento.

A última vez em que Bahia e Colorado se encontraram foi no mês passado, no jogo atrasado do primeiro turno do Brasileirão que deu ao Bahia o triunfo por 1 a 0, único jogo vencido pelo Esquadrão nos últimos cinco contra o Inter.

No entanto, os dois se atravessaram diversas vezes ao longo do ano, dando novos capítulos à rivalidade que costuma eliminar o Bahia na Libertadores.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela Record, no YouTube pela CazéTV e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

O Bahia troca uma suspensão por outra - ao mesmo tempo em que recebe Ramos Mingo de volta após ficar de fora contra o Galo, o Esquadrão perde Kanu, expulso na rodada passada. Além dele Gabriel Xavier, Kayky, Mateo Sanabria, Gilberto e Caio Alexandre seguem no departamento médico, sendo que Caio já está em transição física.

No entanto, o jogo deve guardar um retorno especial para a torcida tricolor - afastado por lesão e disponível novamente há pouco tempo, Pulga deve integrar o time na próxima rodada, seguindo a lógica de que, como com Juba há duas rodadas, Ceni afirmou que ele só estava de fora por "contenção" de minutos.

O Inter, por sua vez, recebe Mercado e Borré de volta, com Rochet e Braian Aguirre ainda sem data para voltar aos gramados por lesão.

Internacional: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Alan Patrick e Bruno Tabata; Borré. Técnico: Ramón Díaz.

Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araújo; Pulga, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

