Rodada acaba e mexe com Bahia e Vitória no Brasileirão

Vitória sobe e Bahia liga alerta com fim da rodada da Série A - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A trigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim com os jogos desta quinta-feira, 6, e os resultados impactaram diretamente a dupla Ba-Vi. Enquanto o Vitória se beneficiou dos placares, o Bahia passou a ter motivos para preocupação.

Os confrontos que encerraram a rodada foram Fluminense x Mirassol, Ceará x Fortaleza e Palmeiras x Santos — partidas que mexeram na configuração da tabela e nas probabilidades, tanto de rebaixamento quanto de classificação à Libertadores.

Após 14 rodadas, o Vitória deixou a zona de rebaixamento. Isso porque, depois de fazer o dever de casa ao vencer o Internacional na quarta-feira, 5, o Leão da Barra ainda contou com o resultado favorável do duelo entre Palmeiras e Santos.

O time paulista derrotou o Peixe por 2 a 0 no Allianz Parque, o que manteve o Vitória fora do Z-4, ainda que por apenas um ponto. Na configuração atual da Série A, o rubro-negro ocupa a 16ª posição, com 34 pontos, enquanto o Santos caiu para o 17º lugar, com 33.

Além da derrota santista, o clássico entre Ceará e Fortaleza também acabou beneficiando o Vitória. Com o empate por 1 a 1, o Fortaleza não se aproximou do Leão — mantendo a distância de cinco pontos —, e o Ceará não abriu vantagem maior, continuando cinco pontos à frente do time baiano.

Já para o Bahia, a rodada foi mais cruel. A derrota para o Atlético-MG, na quarta-feira, 5, somada à vitória do Botafogo, já havia deixado a torcida tricolor em alerta. O triunfo do Fluminense por 1 a 0 sobre o Mirassol aumentou ainda mais a pressão.

Com o resultado, a vantagem do Bahia sobre o rival carioca na tabela diminuiu para apenas dois pontos, colocando o time sob risco de perder a quinta colocação na próxima rodada do Brasileirão.

Atualmente, o Bahia soma 52 pontos, ocupando o quinto lugar, mas com vantagem mínima sobre Botafogo (51) e Fluminense (50).

Veja como ficou a tabela:

| Foto: Reprodução / UFMG

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, os resultados da rodada provocaram mudanças nas probabilidades das equipes baianas.

O Vitória teve redução de 4,8 pontos percentuais em suas chances de rebaixamento, agora estimadas em 47,8%. Já o Bahia viu cair sua probabilidade de classificação à Libertadores, que passou para 94,8%, após as vitórias de Botafogo e Fluminense.

Bahia e Vitória podem se ajudar na próxima rodada

Apesar dos cenários distintos, a dupla Ba-Vi pode aplicar a expressão “uma mão lava a outra” na trigésima terceira rodada da Série A. O Bahia enfrenta o Internacional, adversário direto na briga por vaga na Libertadores, enquanto o Vitória encara o Botafogo, concorrente direto na luta contra o rebaixamento.