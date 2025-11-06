PREMIAÇÃO
Vitória: Fábio Mota concorre como melhor presidente no Confut Nordeste
Leão da Barra pode ser premiado em até oito categorias no evento
Por João Grassi
O Vitória terá participação importante na edição de 2025 da Conferência de Futebol do Nordeste (Confut). Concorrendo a premiações em oito categorias, o Leão da Barra pode ser eleito como clube com melhores práticas de gestão e ter Fábio Mota escolhido como melhor presidente.
As outras seis categorias envolvem setores diversos do clube: Categorias de Base; Comunicação, Saúde e Performance; Direito Esportivo, Finanças e Scout. O voto do público pode ser feito através do portal do Confut.
Vale lembrar que os votos do público tem peso 1/3 e dos especialistas valem 2/3. A votação está aberta e será encerrada às 23h59 do próximo dia 29.
Categorias que o Vitória concorre no Confut Nordeste
- Clube com Melhores Práticas de Gestão
- Gestor Estatuário de Clube (Presidente) | Fábio Mota
- Profissional de Finanças | Ideraldo Silva
- Profissional de Direito Desportivo | Antônio Boaventura
- Profissional de Comunicação | Luiz San Martin
- Profissional de Saúde e Performance | Rafael Daltro
- Profissional de Scout | Rodrigo Carvalho
- Profissional de Categoria de Base | Ricardo Amadeu
