PREMIAÇÃO

Vitória: Fábio Mota concorre como melhor presidente no Confut Nordeste

Leão da Barra pode ser premiado em até oito categorias no evento

João Grassi

Por João Grassi

06/11/2025 - 19:11 h
Fábio Mota comemora vitória sobre o Santos na Vila Belmiro
Fábio Mota comemora vitória sobre o Santos na Vila Belmiro -

O Vitória terá participação importante na edição de 2025 da Conferência de Futebol do Nordeste (Confut). Concorrendo a premiações em oito categorias, o Leão da Barra pode ser eleito como clube com melhores práticas de gestão e ter Fábio Mota escolhido como melhor presidente.

As outras seis categorias envolvem setores diversos do clube: Categorias de Base; Comunicação, Saúde e Performance; Direito Esportivo, Finanças e Scout. O voto do público pode ser feito através do portal do Confut.

Vale lembrar que os votos do público tem peso 1/3 e dos especialistas valem 2/3. A votação está aberta e será encerrada às 23h59 do próximo dia 29.

Categorias que o Vitória concorre no Confut Nordeste

  • Clube com Melhores Práticas de Gestão
  • Gestor Estatuário de Clube (Presidente) | Fábio Mota
  • Profissional de Finanças | Ideraldo Silva
  • Profissional de Direito Desportivo | Antônio Boaventura
  • Profissional de Comunicação | Luiz San Martin
  • Profissional de Saúde e Performance | Rafael Daltro
  • Profissional de Scout | Rodrigo Carvalho
  • Profissional de Categoria de Base | Ricardo Amadeu

