Vitória: Fábio Mota concorre como melhor presidente no Confut Nordeste

Fábio Mota comemora vitória sobre o Santos na Vila Belmiro - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória terá participação importante na edição de 2025 da Conferência de Futebol do Nordeste (Confut). Concorrendo a premiações em oito categorias, o Leão da Barra pode ser eleito como clube com melhores práticas de gestão e ter Fábio Mota escolhido como melhor presidente.

As outras seis categorias envolvem setores diversos do clube: Categorias de Base; Comunicação, Saúde e Performance; Direito Esportivo, Finanças e Scout. O voto do público pode ser feito através do portal do Confut.

Vale lembrar que os votos do público tem peso 1/3 e dos especialistas valem 2/3. A votação está aberta e será encerrada às 23h59 do próximo dia 29.

Categorias que o Vitória concorre no Confut Nordeste