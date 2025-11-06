Menu
VÍDEO

Entrou ou não? Bola na rede de Erick não termina em gol do Vitória

Lance inusitado aconteceu na vitória sobre o Internacional, nesta quarta-feira, 5

João Grassi

Por João Grassi

06/11/2025 - 17:55 h | Atualizada em 06/11/2025 - 20:24
Chute de Erick furou a rede pelo lado de fora
Chute de Erick furou a rede pelo lado de fora

Um lance inusitado marcou o jogo entre Vitória e Internacional nesta quarta-feira, 5, vencido pelo Leão por 1 a 0. Quando o placar ainda estava zerado, o atacante Erick balançou as arquibancadas do Barradão com uma bola na rede, mas a finalização, curiosamente, não terminou em gol.

Aos 12 minutos do segundo tempo, o camisa 33 recebeu cruzamento dentro da área e bateu firme. Até alguns jogadores chegaram a comemorar o gol, mas depois de algumas revisões foi possível ver que a bola entrou pelo lado de fora e furou a rede.

O 'não' gol chegou a gerar dúvidas também na arbitragem da partida, mas o lance acabou anulado por falta de Matheuzinho na origem. Veja abaixo um vídeo do momento:

A boa notícia para o Vitória é que o zagueiro Lucas Halter, aos 23 minutos da etapa final, marcou um gol de cabeça e definiu o resultado. Os três pontos conquistados tiraram o Leão momentaneamente da zona de rebaixamento.

Leia Também:

Casa cheia! Vitória mantém promoção com ingressos a partir de R$ 20
Vitória pode ter jogador improvisado na zaga e escalação inédita; veja
Jair Ventura revela trabalho psicológico com Dudu após nova suspensão

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo. A partida está marcada para 16h, no Estádio Manoel Barradas, em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória Erick vídeo

