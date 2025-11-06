Jair Ventura revela trabalho psicológico com Dudu após nova suspensão

- Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

De volta ao Vitória após o empréstimo na Ponte Preta, Dudu vive boa fase e se tornou peça importante no elenco rubro-negro. Embora não seja titular, o volante tem sido acionado no banco por Jair Ventura e feito boas apresentações nos jogos. Contudo, o número de cartões levados — problema já antigo, segue sendo uma questão que o acompanha.

Nesta quarta, 5, quando o Vitória bateu o Internacional por 1 a 0 no Barradão, pela 32ª rodada do Brasileirão, Dudu voltou a ser advertido com cartão amarelo e novamente desfalcará a equipe por suspensão. Em entrevista coletiva, Ventura comentou sobre o "trabalho" feito individualmente com o meio-campista, que conta, inclusive, com acompanhamento psicológico.

"Tem eu, tem a Maíra [Ruas, psicóloga], tem um trabalho todo que a gente tenta fazer e está fazendo. A gente tenta passar mais equilíbrio pra ele, é uma pena. Eu falo pra ele, o jogador que ele é, a qualidade que ele tem, a parte técnica e tática. Não podia estar jogando Série C. Ele tem que botar a cabeça no lugar", iniciou Ventura.

É o preço, o Dudu é esse. A gente já tem que contar com o cartão. Jair Ventura - Técnico do Vitória

"Perda significativa"

Apesar de reconhecer sobre a indisciplina de Dudu, Jair Ventura reforçou a importância do volante e garante que ele vai continuar sendo escalado. Para o treinador, o desfalque por suspensão será uma "perda significativa".

"No jogo do Cruzeiro eu nem pensei, ele tomou cartão com 1 minuto, foi expulso no Ba-Vi. Esse é o Dudu, cara. Ou a gente lida com isso e perde esse potencial, ou a gente tem que conviver. Enquanto ele estiver solucionando, estiver nos ajudando, a gente vai utilizá-lo", garantiu Jair.

Jair Ventura, técnico do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

"Todos os profissionais aqui estão trabalhando pra tentar dar mais equilíbrio pra ele, emocional, pra que ele possa tomar menos cartões. Vai ser uma perda significativa", completou.

Próximo compromisso

Sem Dudu, o Vitória volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo. A bola rola às 16h no Barradão, em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.