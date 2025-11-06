UFMG: Vitória reduz chances de rebaixamento em relação ao Santos

Willian Oliveira, volante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Na luta para fugir do rebaixamento no Brasileirão, o Vitória diminuiu seu risco de queda à Série B após vencer o Internacional, nesta quarta-feira, 5, segundo dados do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Antes da rodada, o Leão da Barra possuía quase o dobro de chances de ser rebaixado em relação ao Santos, que era o primeiro time fora do Z-4.

Contudo, após a vitória sobre o Internacional, no Barradão, o risco do Vitória caiu em 12,4 pontos percentuais.

De acordo com a UFMG, a equipe comandada por Jair Ventura agora tem 52,6% de probabilidade de queda à Série B, após alcançar o 34º ponto e assumir a 16ª posição, empurrando o Santos para a zona da degola.

Apesar da vitória, o Vitória ainda apresenta um risco de rebaixamento maior do que o Santos, mas isso depende do resultado da equipe paulista nesta quinta-feira, 6, contra o Palmeiras.

Atualmente, a diferença entre os rivais diretos é de 10,4 pontos percentuais, com o Peixe possuindo 42,2% de probabilidade de queda, podendo essa variação diminuir dependendo do resultado do jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Além do Vitória (52,6%), conforme a UFMG, as três equipes com maior risco de rebaixamento são: Fortaleza (84%), Juventude (92%) e Sport (99,99%).

| Foto: Reprodução / UFMG

Pontuação da permanência

Ainda de acordo com a UFMG, chegar aos 43 pontos deixaria o Vitória em situação confortável na competição. O levantamento da instituição indica que a equipe que fizer essa pontuação terá apenas 11,1% de chances de rebaixamento.

Para conseguir essa campanha, o Rubro-Negro terá que somar 9 dos 18 pontos que ainda disputará na Série A. É possível alcançar esses números com três vitórias, três empates e uma derrota nas próximas sete rodadas.

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo neste domingo, às 16h, quando recebe o Botafogo, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, novamente no Barradão.