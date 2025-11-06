VITÓRIA EM RECUPERAÇÃO
“Sair da zona para não mais voltar”: a meta de Jair Ventura no Vitória
Com vitória sobre o Internacional, Leão da Barra alcança 34 pontos, mas ainda depende do resultado do Santos para permanecer fora da degola
Por Redação
O Vitória respirou e dormiu fora da zona de rebaixamento após a vitória sobre o Internacional, nesta quarta-feira, 5, no Barradão. Com o resultado, o Leão da Barra alcançou 34 pontos e empurrou o Santos para o Z-4.
Após 14 rodadas no Campeonato Brasileiro, o Vitória conseguiu deixar a zona de rebaixamento e, ao final da partida, o técnico Jair Ventura afirmou:
Espero que a gente possa sair da zona para não mais voltar
A declaração faz sentido, já que, nesta quinta-feira, 6, a equipe ainda dependerá do resultado do Santos, que enfrenta o Palmeiras, para permanecer fora da “zona da degola”.
Para que o time comandado por Jair Ventura siga na 16ª posição, será necessário torcer por um único resultado: a derrota do Santos.
Em caso de triunfo ou empate da equipe paulista, o Peixe ultrapassa o Vitória na tabela. Caso haja igualdade em pontos, o Santos também ficaria à frente do Leão da Barra pelos critérios de desempate.
Leia Também:
Mesmo demonstrando o desejo de manter o Vitória fora da zona de rebaixamento, o treinador não aparentou preocupação caso o time volte ao Z-4.
Para ele, o empenho e a dedicação mostrados nos últimos jogos serão repetidos, com o objetivo de garantir a permanência na Série A ao final do Campeonato Brasileiro: “Estamos vivíssimos”.
Não sei o que vai acontecer no final, não sei quem vai cair, mas o importante é a gente estar fora, como estamos hoje
O Vitória volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo. A partida está marcada para às 16h, no Barradão, em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.
