HOME > ESPORTES
VITÓRIA EM RECUPERAÇÃO

“Sair da zona para não mais voltar”: a meta de Jair Ventura no Vitória

Com vitória sobre o Internacional, Leão da Barra alcança 34 pontos, mas ainda depende do resultado do Santos para permanecer fora da degola

Redação

Por Redação

06/11/2025 - 7:39 h
Vitória conquista vitória importante sobre o Internacional, respira fora da zona de rebaixamento e mira permanência na Série A
O Vitória respirou e dormiu fora da zona de rebaixamento após a vitória sobre o Internacional, nesta quarta-feira, 5, no Barradão. Com o resultado, o Leão da Barra alcançou 34 pontos e empurrou o Santos para o Z-4.

Após 14 rodadas no Campeonato Brasileiro, o Vitória conseguiu deixar a zona de rebaixamento e, ao final da partida, o técnico Jair Ventura afirmou:

Espero que a gente possa sair da zona para não mais voltar
Jair Ventura - treinador do Vitória

A declaração faz sentido, já que, nesta quinta-feira, 6, a equipe ainda dependerá do resultado do Santos, que enfrenta o Palmeiras, para permanecer fora da “zona da degola”.

Para que o time comandado por Jair Ventura siga na 16ª posição, será necessário torcer por um único resultado: a derrota do Santos.

Em caso de triunfo ou empate da equipe paulista, o Peixe ultrapassa o Vitória na tabela. Caso haja igualdade em pontos, o Santos também ficaria à frente do Leão da Barra pelos critérios de desempate.

Ventura celebra saída do Z-4 e "junção da performance com resultado"
Vitória perde quatro atletas para partida contra Botafogo; saiba quais
Autor de gol decisivo do Vitória, Halter afirma: "Trabalho não acabou"

Mesmo demonstrando o desejo de manter o Vitória fora da zona de rebaixamento, o treinador não aparentou preocupação caso o time volte ao Z-4.

Para ele, o empenho e a dedicação mostrados nos últimos jogos serão repetidos, com o objetivo de garantir a permanência na Série A ao final do Campeonato Brasileiro: “Estamos vivíssimos”.

Não sei o que vai acontecer no final, não sei quem vai cair, mas o importante é a gente estar fora, como estamos hoje
Jair Ventura - técnico do Vitória

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo. A partida está marcada para às 16h, no Barradão, em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

x