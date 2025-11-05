SÉRIE A
Vivo! Vitória vence o Inter no Barradão e sai da zona de rebaixamento
Leão da Barra bateu o time gaúcho por 1 a 0, nesta noite de quarta-feira, 5
Por João Grassi
Em duelo direto na luta contra o rebaixamento, deu Rubro-Negro! O Vitória venceu o Internacional nesta noite de quarta-feira, 5, pelo placar de 1 a 0, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador.
O gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Lucas Halter, aos 23 minutos do segundo tempo. Foi a oitava vitória rubro-negra no Brasileirão Série A, sendo a quarta sob comando de Jair Ventura em oito partidas do técnico no total.
Com o resultado, o Vitória sobe para 34 pontos e deixa momentaneamente a zona de rebaixamento, ocupando agora a 16ª posição na tabela. O Inter, por outro lado, estaciona nos 36 e entra de vez na briga contra o descenso, sendo o atual 15º colocado.
PRIMEIRO TEMPO
Dono das ações em boa parte do primeiro tempo, o Vitória sufocou o Internacional no campo de defesa e pouco foi ameaçado. O Rubro-Negro apostava em lançamentos e cruzamentos de bola parada, mas teve dificuldade de criar chances claras para marcar.
O Leão chegou a ter um pênalti marcado após entrada forte do goleiro Ivan em Renzo López, aos 8 minutos, mas o VAR assinalou impedimento de Aitor Cantalapiedra na origem da jogada e anulou a marcação de campo.
SEGUNDO TEMPO
O Vitória continuou em cima e criou suas oportunidades mais claras no segundo tempo, com Renzo López quase marcando logo aos 2 minutos. O centroavante uruguaio recebeu na área e finalizou para grande defesa de Ivan.
No embalo da torcida, a equipe comandada por Jair Ventura mostrou novamente sua eficiência na bola parada. Após escanteio cobrado por Matheuzinho aos 23 minutos, Lucas Halter desviou de cabeça e marcou o gol do jogo.
O Internacional até tentou empatar, mas foi o Leão que teve outras boas chances com Renato Kayzer e Lucas Braga, ficando perto de ampliar. O placar final ficou no 1 a 0 e vitória rubro-negra.
FICHA TÉCNICA
Vitória x Internacional
Campeonato Brasileiro - 32ª rodada
Local: Barradão
Data: 5/11/2025
Horário: 16h
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Transmissão: Premiere
Gol: Lucas Halter (Vitória), aos 23' do 2T
Cartões amarelos: Baralhas, Camutanga, Dudu e Jair Ventura (Vitória) | Bernabei, Bruno Gomes e Ivan (Internacional)
Vitória: Thiago Couto; Erick, Edu (Neris) [Dudu], Camutanga, Lucas Halter e Maykon Jesus; Matheuzinho (Osvaldo), Gabriel Baralhas, Willian Oliveira e Aitor Cantalapiedra (Lucas Braga); Renzo López (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.
Internacional: Ivan; Vitinho (Raykkonen), Vitão, Clayton Sampaio (Oscar Romero), Juninho e Bernabei; Alan Patrick, Bruno Gomes (Luis Otávio), Thiago Maia (Bruno Henrique) e Bruno Tabata (Gustavo Prado); Ricardo Mathias (Carbonero). Técnico: Ramón Díaz.
Próximo compromisso
Novamente no Barradão, o Vitória volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo. A bola rola às 16h no duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.
