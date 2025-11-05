SÉRIE A
Vitória divulga relacionados para decisão contra o Internacional
Leão da Barra encara o time gaúcho nesta noite de quarta-feira, 5
Por João Grassi
O Vitória relacionou 23 atletas para enfrentar o Internacional nesta quarta-feira, 5, às 19h, pela 32ª rodada do Brasileirão. O treinador Jair Ventura conta com os retornos de três titulares: o zagueiro e capitão Lucas Halter, além dos volantes Baralhas e Ronald.
Por outro lado, o atacante Fabri e os laterais-direitos Claudinho e Raúl Cáceres, todos entregues ao departamento médico, seguem fora de combate. Além deles, o lateral-esquerdo Ramon, por questões contratuais, também não pode entrar em campo.
A comissão técnica rubro-negra ainda optou por não convocar o meia Rúben Rodrigues e o atacante Felipe Cardoso. Veja abaixo a lista completa:
Lista de relacionados do Vitória
- Goleiros: Thiago Couto e Yuri Sena;
- Laterais: Maykon Jesus e Paulo Roberto;
- Zagueiros: Camutanga, Edu, Lucas Halter e Neris;
- Meio-campistas: Baralhas, Dudu, Matheuzinho, Pepê, Ricardo Ryller, Ronald e Willian Oliveira;
- Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Carlinhos, Erick, Kike Saverio, Lucas Braga, Osvaldo, Renato Kayzer e Renzo López.
