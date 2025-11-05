Menu
SÉRIE A

Vitória divulga relacionados para decisão contra o Internacional

Leão da Barra encara o time gaúcho nesta noite de quarta-feira, 5

João Grassi

Por João Grassi

05/11/2025 - 16:24 h
Lucas Halter, zagueiro e capitão do Vitória
Lucas Halter, zagueiro e capitão do Vitória

O Vitória relacionou 23 atletas para enfrentar o Internacional nesta quarta-feira, 5, às 19h, pela 32ª rodada do Brasileirão. O treinador Jair Ventura conta com os retornos de três titulares: o zagueiro e capitão Lucas Halter, além dos volantes Baralhas e Ronald.

Por outro lado, o atacante Fabri e os laterais-direitos Claudinho e Raúl Cáceres, todos entregues ao departamento médico, seguem fora de combate. Além deles, o lateral-esquerdo Ramon, por questões contratuais, também não pode entrar em campo.

A comissão técnica rubro-negra ainda optou por não convocar o meia Rúben Rodrigues e o atacante Felipe Cardoso. Veja abaixo a lista completa:

Leia Também:

Vitória x Inter: o que os números dizem sobre a "decisão" no Barradão
Entenda como o Bahia pode ajudar o Vitória no Z-4 nas próximas rodadas
Brasileirão: CBF anuncia tabela final e mudanças prejudicam o Vitória

Lista de relacionados do Vitória

  • Goleiros: Thiago Couto e Yuri Sena;
  • Laterais: Maykon Jesus e Paulo Roberto;
  • Zagueiros: Camutanga, Edu, Lucas Halter e Neris;
  • Meio-campistas: Baralhas, Dudu, Matheuzinho, Pepê, Ricardo Ryller, Ronald e Willian Oliveira;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Carlinhos, Erick, Kike Saverio, Lucas Braga, Osvaldo, Renato Kayzer e Renzo López.
Lista de relacionados
Foto: Divulgação | EC Vitória

x