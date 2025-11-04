ESPORTES
Brasileirão: CBF anuncia tabela final e mudanças prejudicam o Vitória
Entidade divulgou a tabela detalhada das rodadas 34 a 36 do Campeonato Brasileiro
Por Lucas Vilas Boas
O presidente Fábio Mota, do Vitória, reclamou, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou mudanças em datas no Brasileirão e anunciou, na noite desta terça-feira, 4, a tabela detalhada da competição das rodadas 34 a 36.
O jogo do Leão da Barra contra o Palmeiras, pela 37ª rodada, foi confirmado para o dia 19 de novembro, um dia depois do fim da última data Fifa de 2025.
Adversário direto na luta contra o rebaixamento, o RB Bragantino também teve seu duelo contra o Atlético-MG marcado para o dia 16 de novembro, oito dias antes da final da Copa Sul-Americana, contra o Lanús — fato que também foi criticado pelo presidente rubro-negro. A partida será realizada às 19h, em Bragança Paulista.
As críticas de Fábio Mota se baseiam no fato de que o Atlético-MG enfrentará o Bragantino em um momento em que estará focado na final da Sul-Americana — o que deve levar o Galo a poupar jogadores. Já no duelo entre Vitória e Palmeiras, o Leão terá pela frente um adversário em força máxima, logo após a data Fifa.
Tabela detalhada do Vitória divulgada pela CBF
- 34ª rodada: RB Bragantino x Vitória | a definir
- 35ª rodada: Sport x Vitória | 23/11, às 18h30 (Ilha do Retiro);
- 36ª rodada: Vitória x Mirassol | 29/11, às 16h (Barradão);
- 37ª rodada: Palmeiras x Vitória | 19/11 (quarta-feira), às 19h30 (Allianz Parque).
Confira aqui a tabela detalhada completa divulgada pela CBF
