Brasileirão: CBF anuncia tabela final e mudanças prejudicam o Vitória

Taça de campeão do Campeonato Brasileiro - Foto: Divulgação | Brasileirão

O presidente Fábio Mota, do Vitória, reclamou, mas a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou mudanças em datas no Brasileirão e anunciou, na noite desta terça-feira, 4, a tabela detalhada da competição das rodadas 34 a 36.

O jogo do Leão da Barra contra o Palmeiras, pela 37ª rodada, foi confirmado para o dia 19 de novembro, um dia depois do fim da última data Fifa de 2025.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Adversário direto na luta contra o rebaixamento, o RB Bragantino também teve seu duelo contra o Atlético-MG marcado para o dia 16 de novembro, oito dias antes da final da Copa Sul-Americana, contra o Lanús — fato que também foi criticado pelo presidente rubro-negro. A partida será realizada às 19h, em Bragança Paulista.

As críticas de Fábio Mota se baseiam no fato de que o Atlético-MG enfrentará o Bragantino em um momento em que estará focado na final da Sul-Americana — o que deve levar o Galo a poupar jogadores. Já no duelo entre Vitória e Palmeiras, o Leão terá pela frente um adversário em força máxima, logo após a data Fifa.

Tabela detalhada do Vitória divulgada pela CBF

34ª rodada: RB Bragantino x Vitória | a definir

35ª rodada: Sport x Vitória | 23/11, às 18h30 (Ilha do Retiro);

36ª rodada: Vitória x Mirassol | 29/11, às 16h (Barradão);

37ª rodada: Palmeiras x Vitória | 19/11 (quarta-feira), às 19h30 (Allianz Parque).

Confira aqui a tabela detalhada completa divulgada pela CBF