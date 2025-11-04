Vitória supera rivais e lidera ranking nordestino na Champions League

Alisson Santos, ex-Vitória, em campo pelo Spoirting - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A quarta rodada da Champions League iniciou nesta terça-feira, 4, e segue a todo vapor com muitos brasileiros em campo. Em especial, o atacante Alisson Santos, oriundo nas divisões de base do Vitória, já balançou a rede em duas ocasiões no torneio e consolidou o Rubro-Negro como o clube do Nordeste que mais revelou atletas para a atual edição.

Talismã do Sporting, de Portugal, Alisson marcou o segundo gol nesta Champions durante vitória por 2 a 1 contra o Olympique de Marseille, saindo do banco de reservas no segundo tempo e decidindo o confronto. Natural de Itapetinga, o atleta já havia marcado na goleada sobre o Kairat, na estreia.

Alisson Santos em campo pelo Vitória | Foto: Divulgação | ECVitória

O zagueiro David Luiz é o segundo e último jogador revelado na Toca do Leão que disputa a atual edição do torneio mais importante entre clubes europeus. O atleta atualmente defende o Pafos, do Chipre, e foi titular em todos os jogos da equipe até então.

Fora o Rubro-Negro, o volante Joelinton, ex-Sport (PE) e atualmente no New Castle, o atacante João Paulo, ex-ABC (RN) e atualmente no Kairat, e o lateral Matheus Silva, ex-Sabiá (MA) e atualmente no Qarabag, são os outros jogadores e clubes citados na pesquisa envolvendo times nordestinos.

A equipe que mais revelou atletas à equipes da Liga dos Campeões foi o São Paulo, que cedeu Beraldo, Militão, Gabriel Sara e David Neres ao torneio.

