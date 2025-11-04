TOCA DO LEÃO!
Vitória supera rivais e lidera ranking nordestino na Champions League
Rubro-Negro revelou dois atletas que disputam a atual edição do torneio
Por Lucas Vilas Boas
A quarta rodada da Champions League iniciou nesta terça-feira, 4, e segue a todo vapor com muitos brasileiros em campo. Em especial, o atacante Alisson Santos, oriundo nas divisões de base do Vitória, já balançou a rede em duas ocasiões no torneio e consolidou o Rubro-Negro como o clube do Nordeste que mais revelou atletas para a atual edição.
Talismã do Sporting, de Portugal, Alisson marcou o segundo gol nesta Champions durante vitória por 2 a 1 contra o Olympique de Marseille, saindo do banco de reservas no segundo tempo e decidindo o confronto. Natural de Itapetinga, o atleta já havia marcado na goleada sobre o Kairat, na estreia.
O zagueiro David Luiz é o segundo e último jogador revelado na Toca do Leão que disputa a atual edição do torneio mais importante entre clubes europeus. O atleta atualmente defende o Pafos, do Chipre, e foi titular em todos os jogos da equipe até então.
Fora o Rubro-Negro, o volante Joelinton, ex-Sport (PE) e atualmente no New Castle, o atacante João Paulo, ex-ABC (RN) e atualmente no Kairat, e o lateral Matheus Silva, ex-Sabiá (MA) e atualmente no Qarabag, são os outros jogadores e clubes citados na pesquisa envolvendo times nordestinos.
A equipe que mais revelou atletas à equipes da Liga dos Campeões foi o São Paulo, que cedeu Beraldo, Militão, Gabriel Sara e David Neres ao torneio.
Todos os jogadores brasileiros que disputam a Champions League 2025/26
- David Luiz e Alisson Santos (Vitória);
- Lucas Rosa (Taubaté);
- Gabriel Magalhães, Raphinha e Rodinei (Avaí);
- Gabriel Martinelli (Ituano);
- Éderson, Mauro Júnior e Bremer (Deportivo Brasil);
- Arthur (América-MG);
- Yan Couto, Igor Paixão e Kady Borges (Coritiba);
- Andrey Santos (Vasco);
- Estêvão, Renato Marin, Endrick (Palmeiras);
- João Pedro e Dani Bolt (Fluminense);
- Gabriel Strefezza, Marquinhos e Carlos Augusto (Corinthians);
- Pedrão e Robert (Cruzeiro);
- Anderson Silva (Guaratinguetá);
- Jajá (Grêmio Novorizontino);
- Lucas Beraldo, Éder Militão, Matheus Reis, Gabriel Sara e David Neres (São Paulo);
- Matheus Silva (Sabiá);
- Pedro Bicalho (São José);
- Rodrygo e Caio Henrique(Santos);
- Vini Jr., Rayan Lucas e Kauã Santos (Flamengo);
- Diego Callai (Juventude);
- Richarlison (Real Noroeste);
- Guilherme Smith (Botafogo);
- Luiz Júnior (Atlético Diadema);
- Gabriel Pereira (Volta Redonda);
- Luiz Henrique (Três Passos);
- Ricardinho (Guarulhos);
- João Paulo (ABC);
- Edmilson (União Mogi);
- Élder Santana e Savinho (Atlético-MG);
- Alisson e Juan Jesus(Internacional);
- Vanderson (Grêmio);
- Bruno Guimarães (Audax Rio);
- Joelinton (Sport).
