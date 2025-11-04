Menu
TOCA DO LEÃO!

Vitória supera rivais e lidera ranking nordestino na Champions League

Rubro-Negro revelou dois atletas que disputam a atual edição do torneio

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

04/11/2025 - 20:06 h
Alisson Santos, ex-Vitória, em campo pelo Spoirting
Alisson Santos, ex-Vitória, em campo pelo Spoirting -

A quarta rodada da Champions League iniciou nesta terça-feira, 4, e segue a todo vapor com muitos brasileiros em campo. Em especial, o atacante Alisson Santos, oriundo nas divisões de base do Vitória, já balançou a rede em duas ocasiões no torneio e consolidou o Rubro-Negro como o clube do Nordeste que mais revelou atletas para a atual edição.

Talismã do Sporting, de Portugal, Alisson marcou o segundo gol nesta Champions durante vitória por 2 a 1 contra o Olympique de Marseille, saindo do banco de reservas no segundo tempo e decidindo o confronto. Natural de Itapetinga, o atleta já havia marcado na goleada sobre o Kairat, na estreia.

Alisson Santos em campo pelo Vitória
Alisson Santos em campo pelo Vitória | Foto: Divulgação | ECVitória

O zagueiro David Luiz é o segundo e último jogador revelado na Toca do Leão que disputa a atual edição do torneio mais importante entre clubes europeus. O atleta atualmente defende o Pafos, do Chipre, e foi titular em todos os jogos da equipe até então.

Mundo do futebol se derrete por "joias brilhantes" do Bahia no Mundial
Bahia faz "oferta monstruosa" para repatriar volante, diz apresentador
Atlético-MG x Bahia: onde assistir, escalações e desfalques

Fora o Rubro-Negro, o volante Joelinton, ex-Sport (PE) e atualmente no New Castle, o atacante João Paulo, ex-ABC (RN) e atualmente no Kairat, e o lateral Matheus Silva, ex-Sabiá (MA) e atualmente no Qarabag, são os outros jogadores e clubes citados na pesquisa envolvendo times nordestinos.

A equipe que mais revelou atletas à equipes da Liga dos Campeões foi o São Paulo, que cedeu Beraldo, Militão, Gabriel Sara e David Neres ao torneio.

Todos os jogadores brasileiros que disputam a Champions League 2025/26

  • David Luiz e Alisson Santos (Vitória);
  • Lucas Rosa (Taubaté);
  • Gabriel Magalhães, Raphinha e Rodinei (Avaí);
  • Gabriel Martinelli (Ituano);
  • Éderson, Mauro Júnior e Bremer (Deportivo Brasil);
  • Arthur (América-MG);
  • Yan Couto, Igor Paixão e Kady Borges (Coritiba);
  • Andrey Santos (Vasco);
  • Estêvão, Renato Marin, Endrick (Palmeiras);
  • João Pedro e Dani Bolt (Fluminense);
  • Gabriel Strefezza, Marquinhos e Carlos Augusto (Corinthians);
  • Pedrão e Robert (Cruzeiro);
  • Anderson Silva (Guaratinguetá);
  • Jajá (Grêmio Novorizontino);
  • Lucas Beraldo, Éder Militão, Matheus Reis, Gabriel Sara e David Neres (São Paulo);
  • Matheus Silva (Sabiá);
  • Pedro Bicalho (São José);
  • Rodrygo e Caio Henrique(Santos);
  • Vini Jr., Rayan Lucas e Kauã Santos (Flamengo);
  • Diego Callai (Juventude);
  • Richarlison (Real Noroeste);
  • Guilherme Smith (Botafogo);
  • Luiz Júnior (Atlético Diadema);
  • Gabriel Pereira (Volta Redonda);
  • Luiz Henrique (Três Passos);
  • Ricardinho (Guarulhos);
  • João Paulo (ABC);
  • Edmilson (União Mogi);
  • Élder Santana e Savinho (Atlético-MG);
  • Alisson e Juan Jesus(Internacional);
  • Vanderson (Grêmio);
  • Bruno Guimarães (Audax Rio);
  • Joelinton (Sport).

x