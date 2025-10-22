Ex-Vitória vive jogo dos sonhos e decide na Champions League; assista

Alisson Santos comemorando gol pelo Sporting - Foto: Divulgação | SPorting

Revelado nas categorias de base do Vitória, o atacante Alisson Santos viveu a tarde dos sonhos nesta quarta-feira, 22. Pela fase de liga da Champions League, o jovem marcou o gol que decidiu o triunfo do Sporting (POR) sobre o Olympique de Marseille (FRA), aos 41 minutos do segundo tempo no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Natural de Itapetinga, cidade do interior da Bahia, Alisson balançou a rede pela segunda vez nesta Champions, já que ele já havia marcado na estreia do clube português, na goleada por 4 a 1 sobre o Kairat (CAZ). Com o resultado, o Sporting chegou aos seis pontos em três jogos na competição, assumindo a 11ª colocação.

Assista:

🚨🇪🇺 | GOAL: ALISSON SANTOS SEALS THE COMEBACK FOR SPORTING CP IN THE 87TH MINUTE!



Sporting CP 2-1 Marseille. pic.twitter.com/6pLfiXiBWe — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 22, 2025

Contratado em março deste ano em acordo firmado por 1,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 9 milhões), Alisson Santos marcou seu terceiro gol pelo Sporting. O atacante também soma passagens pelo Leiria (POR), onde fez seis gols em 18 partidas enquanto esteve emprestado pelo Rubro-Negro.