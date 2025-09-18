Dois ex-Vitória marcam gols em estreias na Champions League

Ex-Vitória marcam na Champions League - Foto: Reprodução I X

Tem filhos do Leão da Barra brilhando na Europa - revelado no Barradão, o atacante Alisson Santos, de 22 anos, marcou um gol pelo Sporting, de Portugal, na vitória sobre o Kairat FC, pela Champions League, no início da fase de liga da edição 2025/26, se juntando a Pedro Bicalho, também ex-Rubro-Negro que marcou na vitória histórica do Qarabag sobre o Benfica.

O gol coroou a ascensão rápida do jovem, que saiu do Rubro-Negro rumo ao futebol europeu em 2023. Inicialmente emprestado ao União de Leiria, Alisson disputou 18 partidas e marcou seis gols, desempenho que despertou a atenção do Sporting.

Em março deste ano, o clube português fechou acordo para comprá-lo junto ao Vitória por 1,5 milhão de euros, cerca de nove milhões de reais. Por lá, jogou apenas três partidas, somando 28 minutos na temporada.

No Vitória, Alisson subiu ao profissional em 2021 e fez parte do elenco até 2023, quando iniciou a sequência de empréstimos que o levou ao Náutico, Figueirense e, por fim, ao futebol português.

No dia anterior, o volante Pedro Bicalho, também ex-Vitória, conseguiu o mesmo feito, na vitória histórica do Qarabag-AZE em cima do Benfica por 3 a 2, em pleno Estádio da Luz. Eleito melhor em campo, o atleta de 24 anos já começou a partida como titular e não foi substituído.

Defendendo o time a partir desta temporada, Pedro veio de dois anos no Alveca, de Portugal, clube pelo qual jogou nove partidas. Agora, escreve seu nome na história como peça do primeiro time de um clube do Azerbaijão na principal fase da Champions.

Agora, o Qarabag está na terceira posição da tabela da fase de liga da Champions, contando com o gol do revelado na base do Cruzeiro que passou por Palmeiras, Santa Clara e Vitória.