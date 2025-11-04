Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NÃO CURTIU

Fábio Mota detona mudanças de datas em jogos na Série A: "Revoltado"

Presidente vê Vitória prejudicado com alterações no calendário do Brasileirão

João Grassi

Por João Grassi

04/11/2025 - 19:13 h | Atualizada em 04/11/2025 - 19:35
Fábio Mota, presidente do Vitória
Fábio Mota, presidente do Vitória -

Após criticar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelas mudanças na Copa do Nordeste, o presidente do Vitória, Fábio Mota, voltou a se queixar após alterações no calendário do Campeonato Brasileiro que ele considerou como “absurdas”. Apesar do clube baiano estar envolvido diretamente, o dirigente afirma nem ter sido consultado pela entidade.

Devido a participação desses times nas finais das Copas Libertadores e Sul-Americana, a CBF mudou datas de compromissos de Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras no Brasileirão. Isso impacta diretamente o Leão da Barra, envolvido em um desses jogos, além de afetar o Red Bull Bragantino, concorrente na luta pela permanência na Série A.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Estou revoltado. Atrapalhou o Vitória por duas razões. Colocou o Bragantino para jogar contra o Atlético-MG em um dia que jogará com time misto [focado na final da Sul-Americana). Colocou a gente para jogar contra o Palmeiras depois da Data Fifa com o Palmeiras todo de titular. A inversão só ajudou o Bragantino e o Palmeiras na briga com o Flamengo”, disse Fábio Mota em entrevista ao jornalista Venê Casagrande.

“O Campeonato está desequilibrado. A gente já estava com tudo planejado, viagem, tudo. Agora temos que mudar todo o planejamento", completou o dirigente.

Atrapalharam a gente bem bonito. Absurdo. Fiquei sabendo pela imprensa.
Fábio Mota - Presidente do Vitória

Leia Também:

Thiago Couto contra o Sport? Mota responde chance de acordo com rival
Fábio Mota crava Vitória na Série A em 2026 e time Sub-23 no Baianão
Fábio Mota detona árbitro e diz que Vitória fará representação à CBF

Jogos da Série A com data alterada

  • 16/11 (Data Fifa) - RB Bragantino x Atlético-MG
  • 19/11 - Palmeiras x Vitória
  • 19/11 - Fluminense x Flamengo

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo nesta quarta-feira, 5, às 19h, quando recebe o Internacional, adversário direto na luta contra o rebaixamento, no Barradão. O duelo é válido pela 32ª rodada do Brasileirão Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro cbf ec vitória fábio mota

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fábio Mota, presidente do Vitória
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Fábio Mota, presidente do Vitória
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Fábio Mota, presidente do Vitória
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Fábio Mota, presidente do Vitória
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x