Fábio Mota detona mudanças de datas em jogos na Série A: "Revoltado"

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após criticar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelas mudanças na Copa do Nordeste, o presidente do Vitória, Fábio Mota, voltou a se queixar após alterações no calendário do Campeonato Brasileiro que ele considerou como “absurdas”. Apesar do clube baiano estar envolvido diretamente, o dirigente afirma nem ter sido consultado pela entidade.

Devido a participação desses times nas finais das Copas Libertadores e Sul-Americana, a CBF mudou datas de compromissos de Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras no Brasileirão. Isso impacta diretamente o Leão da Barra, envolvido em um desses jogos, além de afetar o Red Bull Bragantino, concorrente na luta pela permanência na Série A.

"Estou revoltado. Atrapalhou o Vitória por duas razões. Colocou o Bragantino para jogar contra o Atlético-MG em um dia que jogará com time misto [focado na final da Sul-Americana). Colocou a gente para jogar contra o Palmeiras depois da Data Fifa com o Palmeiras todo de titular. A inversão só ajudou o Bragantino e o Palmeiras na briga com o Flamengo”, disse Fábio Mota em entrevista ao jornalista Venê Casagrande.

“O Campeonato está desequilibrado. A gente já estava com tudo planejado, viagem, tudo. Agora temos que mudar todo o planejamento", completou o dirigente.

Atrapalharam a gente bem bonito. Absurdo. Fiquei sabendo pela imprensa. Fábio Mota - Presidente do Vitória

Jogos da Série A com data alterada

16/11 (Data Fifa) - RB Bragantino x Atlético-MG

19/11 - Palmeiras x Vitória

19/11 - Fluminense x Flamengo

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo nesta quarta-feira, 5, às 19h, quando recebe o Internacional, adversário direto na luta contra o rebaixamento, no Barradão. O duelo é válido pela 32ª rodada do Brasileirão Série A.