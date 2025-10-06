Menu
HOME > ESPORTES
PROTESTO FORMAL

Fábio Mota detona árbitro e diz que Vitória fará representação à CBF

Presidente do Vitória anuncia representação contra a arbitragem

Redação

Por Redação

06/10/2025 - 11:10 h
Fábio Mota, presidente do Vitória, anunciou que o clube fará uma representação na CBF após a derrota para o Vasco
Fábio Mota, presidente do Vitória, anunciou que o clube fará uma representação na CBF após a derrota para o Vasco -

O presidente do Vitória, Fábio Mota, não poupou críticas à arbitragem após a derrota do clube por 4 a 3 para o Vasco, neste domingo, 5, em São Januário, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao ge, ele anunciou que o clube vai entrar com representação oficial na Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Mota criticou a escolha do árbitro, destacando a falta de experiência do profissional escalado para um confronto decisivo. “É muita falta de responsabilidade colocar um árbitro que nunca apitou uma partida de Série A num jogo onde está em jogo a vida do Vitória e a vida do Vasco. Precisávamos de alguém experiente, acostumado com esse tipo de pressão e estádio cheio”, afirmou.

Leia Também:

Súmula aponta “empurrão acintoso” de Halter em expulsão contra o Vasco
Renato Kayzer reclama de arbitragem e cita “várzea” no Brasileirão
Jair Ventura culpa arbitragem por derrota para o Vasco no Brasileirão

O dirigente também apontou a expulsão do zagueiro Lucas Halter, aos 25 minutos do segundo tempo, como determinante para a virada vascaína: “Se a expulsão de Halter for acontecer no futebol brasileiro, não tem mais jogo. Vai ter expulsão em toda partida. Foi um lance normal, antes da bola”, disse.

Mota ainda reclamou do impacto que a decisão teve no andamento da partida: “Essa expulsão gerou confusão, aumentou o acréscimo em mais oito minutos, e no fim o Vitória saiu prejudicado e derrotado. O Vasco não precisa disso, é um grande clube e não precisa ser ajudado pela arbitragem”.

Por fim, o presidente confirmou que o clube não deixará o episódio passar em branco. “Vamos representar contra a arbitragem. Se amanhã a gente cair para a Série B por esse ponto perdido hoje, vai ficar por isso mesmo o prejuízo com o Vitória?”, questionou.

Ver todas

x