REGISTRO OFICIAL

Súmula aponta “empurrão acintoso” de Halter em expulsão contra o Vasco

Árbitro detalha expulsões de Lucas Halter e Carlinhos na súmula

Redação

Por Redação

06/10/2025 - 9:46 h
Vitória e Vasco pela 27ª rodada do Brasileirão
Vitória e Vasco pela 27ª rodada do Brasileirão -

O árbitro Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho detalhou, em súmula, as expulsões de Lucas Halter e Carlinhos, do Vitória, na derrota por 4 a 3 para o Vasco, neste domingo, 5, em São Januário. Halter deixou o time com um jogador a menos no segundo tempo, enquanto Carlinhos recebeu a advertência após o apito final.

Segundo o árbitro, Halter recebeu o primeiro cartão amarelo por reclamação aos 19 minutos do segundo tempo. Seis minutos depois, empurrou o lateral Paulo Henrique dentro da área e foi expulso com o segundo amarelo. Em sua súmula, Fernando Antonio explicou:

Halter foi expulso por empurrar seu adversário de forma acintosa com a bola fora de jogo
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho - árbitro da partida do Vitória

Já Carlinhos, que não chegou a entrar em campo, foi expulso nos acréscimos por reclamação à arbitragem. Conforme registrado na súmula: "Após o término da partida, o atleta se dirigiu à equipe de arbitragem com dedo em riste próximo ao meu rosto de forma agressiva proferindo as seguintes palavras: 'você é um vagabundo, nunca mais vai apitar seu vagabundo'".

Com as expulsões, tanto Halter quanto Carlinhos ficam fora do próximo duelo do Vitória contra o Bahia, marcado para o dia 16 de outubro, no Barradão.

x