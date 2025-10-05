Vitória perde para o Vasco em jogo com sete gols e duas viradas no Rio

Vitória e Vasco pela 27ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitóri

A esperança fez parecer que dessa vez a maldição de não vencer fora de casa seria quebrada para o Vitória no Brasileirão - mas o final da história não foi bem assim. No São Januário, o Rubro-Negro encontrou o Vasco, lutou muito e chegou a conseguir viradas e empates, mas volta para casa derrotado com 4 a 3 no placar pela 27ª rodada do campeonato.

A partida começou com um gol cruzmaltino já aos cinco minutos do primeiro tempo, quando Nuno Moreira recebeu de cabela de Rayan e cabeceou para dentro do gol de Lucas Arcanjo, abrindo o placar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Aos 26 minutos, no entanto, o Vitória reagiu. Uma bola de Erick encontrou Cantalapiedra em condições, e rodou rasteiro da canhota do espanhol ao gol de Léo Jardim. Tudo igual longe do Barradão.

Seis minutos depois, mais um na conta. Vindo de Cantalapiedra, a bola encontrou a pontinha da chuteira de Lucas Halter e virou o placar dentro do gol. O sonho de quebrar a maldição era lindo - mas acabaria rápido.

Logo depois de voltar do intervalo, aos seis minutos do segundo tempo, um passe de Paulo Henrique para Andrés Gómez e do colombiano para Rayan chegou de carrinho no gol, empatando tudo na casa vascaína.

O empate escapou das mãos do Vitória aos 21 minutos do segundo tempo, quando um toque de mão de Cáceres caiu no VAR e marcou pênalti para o Vasco, convertido pela cobrança de Rayan.

Cinco minutos depois, tudo igual mais uma vez. Uma bola errada de Léo Jardim deixou o goleiro no chão pedindo uma falta que, mesmo revisada pelo VAR, não foi marcada. Enquanto isso, Erick aproveitou a sobra e mandou para Cáceres, que cabeceou no gol vazio.

O último gol da partida veio nos acréscimos para sacramentar o Vasco em casa. No último lance, Rayan mandou para Piton, que jogou na segunda trave. De lá, a bola caiu na cabeça de GB, que mandou no gol e conseguiu os três pontos para o Vasco.

O jogo

Logo após o apito inicial, uma sequência de faltas para ambos os lados começou a ditar o ritmo de uma partida que parecia ser truncada - se não pelas penalidades, pelas pausas para hidratação, que começaram já aos cinco minutos pelo calor no Rio de Janeiro.

A pausa, no entanto, fez bem ao Vasco. Com apenas cinco minutos de bola rolando, o Cruzmaltino voltou a campo com um levantamento de cabeça de Paulo Henrique para Nuno Moreira, que cabeceou direto na rede de Lucas Arcanjo e abriu o placar no São Januário.

O Vitória sentiu a pressão - e reagiu. Três minutos depois, Erick mandou a bola para Cantalapiedra, que ajeitou e chutou rasteiro direto no gol de Léo Jardim, deixando tudo igual no Rio de Janeiro.

O Rubro-Negro estava respirando e não parecia disposto a voltar a passar sufoco. Foi assim que, aos 33 munutos, Lucas Halter alcançou a bola com a ponta da chuteira, virando o jogo e desenhando a primeira vitória do clube fora de casa em todo o Brasileirão.

Vitória e Vasco pela 27ª rodada do Brasileirão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitóri

No intervalo, a sensação era boa para o Vitória fora de casa. Depois de começar a partida sentindo pressão, o Leão aprendeu a se movimentar no ataque, apertando o Vasco no São Januário e saindo na frente em meio às vaias da torcida vascaína.

O sonho do Vitória que ia quebrando a maldição de não vencer fora de casa no Brasileirão estava cada vez mais próximo, mas destinado a terminar. Na volta do intervalo, o Vasco demonstrou a força desde o primeiro minuto, dominando a posse de bola e criando chances.

Aos seis minutos, depois de uma boa chance desperdiçada pelo Vitória com Renato Kayzer em condição e a bola sendo interceptada por Camutanga para a linha de fundo, tudo igual no placar. Com passe de Paulo Henrique para Andrés Gómez e do colombiano para Rayan, a bola chegou ao gol de carrinho, segurando o Vitória mais uma vez.

O Leão da Barra seguiu tentando. Aos onze minutos, Kayzer lançou para Cantalapiedra, que deixou para Cáceres na jogada que terminou com a bola dentro do gol vascaíno, mas impedida. Com checagem no VAR, o impedimento foi confirmado e tudo seguiu igual no placar.

Vitória e Vasco pela 27ª rodada do Brasileirão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitóri

Sete minutos depois, VAR de novo, e um pesadelo para o Rubro-Negro. Uma cobrança de falta de Coutinho resultou em um toque de mão de Cáceres na bola, confirmado pelo VAR e transformado em pênalti. Rayan converteu, e o placar virou a favor dos donos da casa.

O jogo não esfriava. Com tudo parado, um empurrão de Lucas Halter em Paulo Henrique rendeu a expulsão do zagueiro, que desfalcava o Vitória agora com um jogador a menos em campo. A situação, no entanto, não afetaria o time tanto assim.

Aos 26 minutos, uma saída errada de bola por Léo Jardim resuntou em sobra para Erick, que cruzou para Cáceres cabecear no gol vazio enquanto o goleiro pedia falta no gramado. Tudo igual mais uma vez.

Alguns minutos sem mencionar o VAR, e ele voltou a ser assunto. O árbitro esperou o chamado do VAR por alguns minutos, e acabou confirmando o gol rubro-negro. A última grande interferência da arbitragem na partida veio aos 44 minutos, quando o árbitro marcou pênalti para o Vasco em GB, mas o auxiliar marcou impedimento, anulando a penalidade.

A partida terminou com o Vasco sacramentando a própria Vitória nos acréscimos, quando aos 51 minutos, GB cabeceou uma bola mandada na segunda trave por Piton, marcando no gol de Lucas Arcanjo e encerrando o sonho Rubro-Negro.

Vitória e Vasco pela 27ª rodada do Brasileirão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitóri

Ficha Técnica

Vasco 4 x 3 Vitória - 27ª rodada do Brasileirão

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez (Lucas Piton); Cauan Barros (Matheus França), Tchê Tchê (GB) e Philippe Coutinho; Rayan, Vegetti (Andrés Gómez) e Nuno Moreira (David). Técnico: Fernando Diniz.

Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Camutanga (Neris) e Zé Marcos; Baralhas, Ronald (Dudu), Aitor Cantalapiedra e Maykon; Renato Kayzer (Romarinho) e Erick (Claudinho). Técnico: Jair Ventura.

Local: Estádio São Januário

Gols: Nuno Moreira aos cinco minutos do primeiro tempo, Aitor Cantalapiedra aos 26 minutos do primeiro tempo, Lucas Halter aos 33 minutos do primeiro tempo, Rayan aos seis e aos 21 minutos do segundo tempo, Cáceres aos 26 minutos do segundo tempo e GB aos 51 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Robert Renan (Vasco) e Zé Marcos (Vitória)

Cartão vermelho: Lucas Halter e Carlinhos (Vitória)

Arbitragem