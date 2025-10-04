Ex-Bahia dá tapa em Ex-Vitória durante partida da Série B

Agressão em jogo entre Coritiba e Botafogo-SP - Foto: Reprodução I X

O zagueiro Edson, ex-Bahia que defende o Botafogo-SP, agrediu o lateral Zeca, ex-Vitória e também ex-Bahia do Coritiba, durante jogo da Série B do Brasileirão na última sexta-feira, 3. Depois do ocorrido, Zeca foi às redes sociais se pronunciar acerca do tapa que recebeu.

O incidente aconteceu nos minutos finais do primeiro tempo. Após análise do VAR, Edson foi expulso por acertar uma cotovelada em Gustavo Coutinho, atacante do Coxa. Logo depois de receber o cartão vermelho, o defensor do Botafogo-SP correu em direção a Zeca e o atingiu com um tapa no rosto.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O jogador do Coritiba se pronunciou nas redes sociais repudiando o ocorrido. "Em toda a minha carreira de atleta, jamais imaginei passar por algo assim. Ontem fui agredido por esse covarde que vocês estão vendo no vídeo", declarou.

"Não revidei, agi como um atleta profissional deve agir. Mas deixo registrada aqui a minha indignação e espero que nenhum outro colega de profissão tenha que passar pelo que eu passei", escreveu.

"Que a justiça seja feita - para refletir, aprender e melhorar, não apenas como profissional, mas também como ser humano", completou.

Na súmula da partida, o árbitro Jonathan Pinheiro relatou os dois momentos de agressão envolvendo Edson. Segundo o documento, o jogador foi expulso por golpear o adversário com o braço no pescoço, fora da disputa de bola, com uso de força excessiva.

O árbitro também registrou o tapa dado em Zeca após a expulsão: "Informo que, após ser expulso, o atleta agrediu com um tapa no rosto seu adversário de número 73, José Carlos Cracco Neto [Zeca], causando tumulto generalizado dentro do campo. Após o incidente, o jogador expulso deixou o gramado, e a partida foi retomada normalmente".

Diante do ocorrido, Edson deve ser denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva e pode receber uma suspensão mais longa devido à agressão.