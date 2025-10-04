Defesas parecidas, ataques diferentes: Números de Vitória e Vasco

Vitória e Vasco se enfrentam na 27ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A viagem do Vitória para São Januário tem uma meta - dar continuidade à saída da zona de rebaixamento depois de conseguir vencer o Ceará no Barradão e, quem sabe, conseguir a primeira vitória fora de casa em todo o Brasileirão.

Neste domingo, 5, os dois times de campanhas muito irregulares se enfrentam em campo, vendo quem se sai melhor entre defesas parecidas e ataques muito diferentes que podem definir a partida.

Ataque vascaíno

No setor ofensivo, os números mostram um Vasco mais perigoso e regular. Em 26 partidas, o time carioca marcou 38 gols, com média de 1,5 por jogo, contra apenas 21 do Vitória, que balançou as redes em média 0,8 vez por partida. A diferença se reflete também nas assistências, marcando 28 para o Vasco e 16 para o Rubro-Negro baiano.

A criação de chances segue a mesma tendência. O Vasco soma 4,9 chutes certos por jogo e gera 2,3 grandes oportunidades, contra 4,1 finalizações no alvo e 1,7 grande chance do Vitória. O dado curioso é que ambos têm média idêntica de chances desperdiçadas: 1,2 por jogo, indicando que o problema baiano não é apenas perder oportunidades, mas criá-las em menor quantidade.

Vasco domina a bola, Vitória aposta na transição

A posse de bola é outro ponto em que o Vasco mostra superioridade. Com média de 55,3%, o time demonstra maior controle do jogo, apoiado em 429 passes certos por partida e um aproveitamento de 87,9%.

O Vitória, por sua vez, trabalha com apenas 43,3% de posse, 288,5 passes corretos e 81,9% de precisão, números que confirmam uma estratégia mais reativa, apostando em transições rápidas e bolas longas - onde, inclusive, se aproxima do adversário, com 15,4 lançamentos certos por jogo contra 16,7 dos vascaínos.

Defesa equilibrada

Se no ataque a diferença é clara, na defesa os dois times caminham lado a lado. Vasco e Vitória sofreram os mesmos 38 gols em 26 jogos, o que dá média de 1,5 por partida para ambos. O time baiano, entretanto, tem mais jogos sem ser vazado (6 a 4), sugerindo momentos de maior solidez defensiva.

O Vitória também se destaca nos cortes (29 a 27,4) e nas defesas (3,6 a 2,7), mostrando maior exigência de seu sistema defensivo, especialmente de Lucas Arcanjo. Já o Vasco lidera em interceptações (8,2 a 7,3) e desarmes (15,2 a 14,8), números que revelam um estilo de marcação mais adiantado e agressivo.

Vitória que pede punição

Nos dados de comportamento em campo, o Vitória aparece como a equipe mais faltosa. São 14,8 infrações por jogo contra 13,7 do Vasco. O Rubro-Negro também é mais pego em impedimentos, com 1,8 contra 0,7, e acumula mais cartões, com 2,8 amarelos por jogo e quatro vermelhos no total, frente a 2,1 e dois dos cariocas.

Assim, aparece em campo um Vitória mais intenso, mas que paga o preço em punições e riscos maiores de desfalques por suspensão.

Bola no São Januário

O duelo coloca frente a frente um Vasco que aposta no controle do jogo e maior eficiência ofensiva contra um Vitória que, mesmo com menos posse e poder de ataque, mostra solidez pontual na defesa e intensidade competitiva.

Enquanto o time carioca pode explorar sua capacidade de criação e finalização, o Rubro-Negro precisa ser cirúrgico nas oportunidades que tiver e evitar a indisciplina que tem marcado suas partidas.

Tudo indica que a partida será decidida pelo aproveitamento das chances criadas: se o Vasco confirmar sua superioridade ofensiva, tende a levar vantagem. Mas, se o Vitória souber transformar sua intensidade em eficiência, o São Januário pode ser palco da primeira conquista longe do Barradão.