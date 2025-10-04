Vitória vai vencer fora pela primeira vez? Saiba os palpites das IAs

Vitória e Vasco se enfrentam pela 27ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Em dia de Vitória e Bahia, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Vitória e Vasco da Gama se enfrentam pela 27ª rodada do Brasileirão, com o Leão da Barra ainda tentando sair da zona de rebaixamento, acumulando 25 pontos na 17ª posição. Já o Vasco mira na primeira metade da tabela, ocupando a 12ª posição com 30 pontos. A bola rola no São Januário neste domingo, 5, às 16h, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, discordando no placar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para o ChatGPT, vai dar Cruzmaltino, e por 2 a 1 no placar final. "Minha expectativa para Vasco x Vitória neste domingo é de uma partida duríssima — Vitória vai pressionado, querendo “sobreviver”; Vasco vai ambicioso, querendo se reerguer em casa", opina.

"Jogo em São Januário com apoio da torcida, o que tende a pesar. Mesmo vindo de derrota, o Vasco costuma ter desempenho melhor em seus jogos como mandante. Tem jogadores ofensivos capazes de decidir, além de um cenário tático onde deve pressionar para ganhar desde cedo", analisa.

"O time baiano vem de vitória sobre o Ceará, tentando recuperar fôlego na luta contra o rebaixamento. Vitória, como visitante, tende a apostar em contra-ataques e defesas mais fechadas para surpreender", avalia.

"Provavelmente o Vasco abrirá o placar e tentará administrar o domínio, com o Vitória tentando igualar e até virar no contra-ataque ou bola parada. Se o Vitória levar um gol cedo, deverá se abrir mais, o que pode favorecer um segundo gol do Vasco", prevê.

"O Vitória pode descontar ou empatar, principalmente no segundo tempo, se o Vasco relaxar ou for muito ofensivo demais", completa.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, mesmo vencedor, mas 1 a 0 no placar: "O Vasco busca recuperação após uma derrota na rodada passada. O time vem de uma sequência de resultados irregulares, mas tem um histórico favorável contra o Vitória".

"O Vitória, por outro lado, vem embalado após uma vitória na rodada passada e busca fugir da zona de rebaixamento. No entanto, o time pode ter dificuldades para conter o ataque do Vasco em casa", afirma.

"Considerando o histórico entre as equipes e a necessidade de uma vitória para o Vasco, é provável que o time da casa vença o jogo. A partida promete ser intensa, com ambos os times criando chances de gol, considerando o desempenho recente de ambos", finaliza.