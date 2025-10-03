Em recuperação, Fabri inicia transição física em treino do Vitória

Fabri, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECV

De fora dos últimos dois compromissos do Vitória, o atacante Fabri evoluiu na recuperação da lesão muscular sofrida na coxa. O Leão da Barra voltou a treinar nesta sexta-feira, 3, após o importante resultado diante do Ceará, nesta última quinta, 2.

Nos trabalhos desta tarde, Fabri iniciou a transição física. De acordo com o clube, o atacante de 24 anos treina aos cuidados do preparador físico assistente Diego Almeida. Ele, contudo, ainda deve ficar de fora da partida contra o Vasco, no domingo, 5.

Treino

A apresentação do Vitória foi iniciada a partir das 14h30, no CT Manoel Pontes Tanajura. Os jogadores que iniciaram a partida diante do Ceará realizaram apenas atividades regenerativas na academia e no vestiário.

O restante do elenco, por outro lado, participou de um trabalho técnico-tático dividido em três partes. A primeira delas foi uma atividade de confrontos e finalização com duelos de 1x1, 2x1, 2x2, 3x2 e 3x3.

A segunda fase, por outro lado, foi marcada por um treino intersetorial. Para finalizar o dia, os atletas rubro-negros participaram de um coletivo 10x10 com o campo reduzido.

Jair Ventura, técnico do Vitória | Foto: Victor Ferreira | ECV

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Vasco da Gama, às 16h, no São Januário. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.