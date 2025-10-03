EVOLUÇÃO
Em recuperação, Fabri inicia transição física em treino do Vitória
Atacante de 24 anos perdeu os dois últimos compromissos do Leão da Barra
Por João Grassi
De fora dos últimos dois compromissos do Vitória, o atacante Fabri evoluiu na recuperação da lesão muscular sofrida na coxa. O Leão da Barra voltou a treinar nesta sexta-feira, 3, após o importante resultado diante do Ceará, nesta última quinta, 2.
Nos trabalhos desta tarde, Fabri iniciou a transição física. De acordo com o clube, o atacante de 24 anos treina aos cuidados do preparador físico assistente Diego Almeida. Ele, contudo, ainda deve ficar de fora da partida contra o Vasco, no domingo, 5.
Treino
A apresentação do Vitória foi iniciada a partir das 14h30, no CT Manoel Pontes Tanajura. Os jogadores que iniciaram a partida diante do Ceará realizaram apenas atividades regenerativas na academia e no vestiário.
O restante do elenco, por outro lado, participou de um trabalho técnico-tático dividido em três partes. A primeira delas foi uma atividade de confrontos e finalização com duelos de 1x1, 2x1, 2x2, 3x2 e 3x3.
A segunda fase, por outro lado, foi marcada por um treino intersetorial. Para finalizar o dia, os atletas rubro-negros participaram de um coletivo 10x10 com o campo reduzido.
Próximo compromisso
O Vitória volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Vasco da Gama, às 16h, no São Januário. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
